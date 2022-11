La vita in diretta, Selvaggia Lucarelli sul caso Enrico Montesano “Forse rientra lui e esco io”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ospite a La vita in diretta, nello studio di Matano fa una confessione sul suo ruolo a Ballando con le stelle.

Conosciamo tutti Selvaggia Lucarelli per essere una nota giornalista, ma anche la giurata di Ballando con le stelle ovvero il programma noto di Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Da sempre è stata un personaggio piuttosto scomodo per via del suo carattere piuttosto schietto diretto e critico ed anche per alcune verità che ha portato alla luce in questi anni. Nella giornata di giovedì 16 novembre 2022 Selvaggia è stata ospite nel salotto di Alberto Matano a La vita in diretta, puntata alla quale hanno preso parte anche altri personaggi come Emma D’Aquino, Giovanna Civitillo e Salvo Sottile. Inevitabilmente si è parlato anche di Ballando con le stelle e sono venute alla luce diverse curiosità.

Selvaggia Lucarelli ospite a La vita in diretta da Alberto Matano

Selvaggia Lucarelli nella giornata di giovedì è stata ospite a La vita in diretta il programma Noto di Rai 1 e condotto da Alberto Matano. Inevitabilmente si è parlato di Ballando con le stelle e il conduttore avrebbe fatto una premessa dicendo di non voler assolutamente trattare la vicenda Enrico Montesano di cui si è parlato tanto nei giorni scorsi. Ad ogni modo, Selvaggia Lucarelli non poteva rimanere in silenzio e gli avrebbe fatto una battuta ironica.

L’attacco di Giovanna Civitillo alla Lucarelli

“Forse rientra lui ed esco io… sento che la mia sedia lì sta iniziando a scricchiolare”. Effettivamente tra tutti i giudici di Ballando, Selvaggia è quella più contestata e di questo ne hanno parlato in tanti in studio. Alcuni avrebbero preso le sue difese, altri invece un po’ meno. La moglie di Amadeus nello specifico avrebbe detto a Selvaggia di essere troppo severa e che è davvero brutto dare 0 ad artisti di un certo calibro come Iva Zanicchi e come Giampiero Mughini.

La difesa di Emma D’Aquino e Salvo Sottile

In sua difesa invece è scesa Emma D’Aquino la quale ha sostenuto che è davvero troppo facile attaccare la giuria e che Selvaggia non fa altro che svolgere quello che è il suo ruolo. Anche Salvo Sottile ha voluto fare i suoi complimenti a Selvaggia. “I primi tre della giuria, ciè Ivan, Fabio e Carolyn, dicono sempre le stesse cose, per loro sono tutti bravi. Se continueranno ad essere così mielosi, non potrò fare altro che adeguarmi nelle prossime puntate”. Questo invece il commento della Lucarelli.