Ferragnez, Leone prende in giro Vittoria, il web impazzisce

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez nelle scorse ore ha condiviso su Instagram un particolare video in cui è possibile vedere il figlio Leone che si diverte a prendere in giro la sorellina Vittoria.

E’ diventato virale nelle ultime ore il video condiviso su Instagram dal rapper Fedez e con protagonisti i piccoli di casa ovvero Leone e Vittoria. Nello specifico nel video in questione è possibile vedere il piccolo Leone giocare alla Playstation e prendere simpaticamente in giro la sorellina. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Leone e Vittoria protagonisti di un video social condiviso da Fedez

Moltissime sono le persone che ogni giorno amano seguire con affetto e costanza Fedez e la moglie Chiara Ferragni. I due sono soliti condividere diversi momenti della propria vita sui social, e proprio uno di questi ha tanto divertito i followers. Nello specifico stiamo parlando di un video condiviso da Fedez in cui protagonisti sono i figli Leone e Vittoria. Un video simpaticissimo che ha fatto molto sorridere i fan del celebre rapper ed in cui è possibile vedere il primogenito della coppia, ovvero il piccolo Leone, intento a giocare alla playstation. Così come spesso accade ecco che la sorellina voleva giocare insieme a lui così Leone le ha fatto credere di essere partecipe del gioco quando in realtà il joystick che la piccola Vittoria teneva tra le mani non era collegato alla consolle.

Le parole di Leone rivolte alla sorellina

“Ma che brava Vittoria, ma sì, sei bravissima, guarda cosa devi fare, schiaccia, schiaccia”, sono state queste nello specifico le parole che il piccolo Leone Lucia Ferragni ha rivolto alla sorellina Vittoria facendole credere che il joystick che teneva tra le mani era collegato alla console .E che quindi anche lei stava giocando. In realtà però come affermato poc’anzi il joystick in questione non era collegato, e proprio questo simpatico modo di Leone di prendere in giro la sorellina ha tanto divertito i follower dei Ferragnez.

Il commento di papà Federico

Anche papà Fedez, così come migliaia di followers, è apparso abbastanza divertito dal siparietto con protagonisti i suoi figli. Il rapper si è rivolto al piccolo Leone definendo simpaticamente “un falso“, e ha poi commentato l’intera vicenda scrivendo “Non Leo che percula Vitto che pensa di giocare alla playstation”. Inutile dire che in poche ore Leone è diventato il re del social.