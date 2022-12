Oggi è un altro giorno, Serena Bortone punge Valerio Scanu ” Penoso”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata di ieri ha punzecchiato Valerio Scanu, dicendo come sia davvero penoso il modo in cui balla.

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, nella giornata di ieri nel corso della puntata andata come sempre in onda alle ore 14, ha avuto un scambio di battute piuttosto divertente ed anche piuttosto piccante con un suo ospite. Chi? Valerio Scanu, il noto cantante che abbiamo conosciuto diversi anni fa ad Amici di Maria De Filippi.

Serena Bortone, scambio di battute piccanti con Valerio Scanu a Oggi è un altro giorno

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata andata in onda ieri, giovedì 1 dicembre ha avuto uno scambio di battute piuttosto particolari con un suo ospite. Stiamo parlando di Valerio Scanu, il cantante che spesso è stato ospite nel salotto di Serena Bortone, con cui ha una certa esperienza. E’ stata la conduttrice che, subito dopo aver fatto il suo ingresso in studio, ha preso di mira ovviamente in modo ironico Valerio Scanu, dicendogli che non è proprio così tanto portato per il ballo.

La conduttrice “punzecchia” il cantante con ironia, lui risponde a tono

“Balli in modo penoso”, ha detto la Bortone la quale ha aggiunto poi “Quasi peggio di…”. A quel punto la conduttrice sarebbe stata interrotta da Valerio che ha aggiunto “Di te! Quasi peggio di te stavi dicendo?”. La conduttrice però, pare si riferisse a Massimo Cannoletta, che anche lui non sembra essere particolarmente portato per il ballo.“Hai una parola buona per tutti sempre”. Queste le parole ancora della conduttrice. Una puntata piuttosto particolare quella di ieri, con questo scambio di battute piuttosto divertente tra la conduttrice ed il suo ospite.

Il momento positivo del cantante, nozze in arrivo

Valerio Scanu ha vissuto un momento non proprio fortunato, anzi potremmo dire particolarmente difficile. Ad ogni modo, in queste ultime settimane, sembra che le cose stiano iniziando ad andare meglio. Con una laurea in Giurisprudenza conseguita da poco, Valerio è anche tornato in tv ed è una delle presenze fisse di questo programma di Rai 1 tanto amato dai telespettatori. Ed ancora, tante novità molto importanti ed interessanti arrivano anche per i suoi sentimenti. Qualche settimana fa, infatti, Valerio ha annunciato le nozze con il fidanzato Luigi Calcara, un giovane siciliano.