Selvaggia Lucarelli: “Non vado da Francesca Fagnani per un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ha rilasciato un’intervista interessante a Davidemaggio.it ed ha fatto diverse confessioni molto interessanti. Poi ha spiegato perchè ha detto di No a Francesca Fagnani.

Selvaggia Lucarelli in questi ultimi giorni è stata una delle protagoniste indiscusse del gossip italiano. Complice un po’ quello che sta accadendo a Ballando con le stelle, Selvaggia di certo non è un personaggio che riesce a stare lontano dalle polemiche e dalle critiche. In questi ultimi giorni, ad esempio è stata parecchio bersagliata per quanto accaduto la scorsa settimana, quando nella mattinata di sabato è venuta a mancare la madre, ma nonostante tutto la sera non è mancata da Ballando con le stelle. Questa decisione è stata parecchio contestata ed in molti non hanno perso occasione per criticarla. Ebbene, in questi ultimi giorni Selvaggia ha rilasciato un’intervista molto interessante a DavideMaggio.it parlando di tanti argomenti e facendo anche delle rivelazioni piuttosto importanti.

Selvaggia Lucarelli, interessante intervista a DavideMaggio.it

Selvaggia Lucarelli ha rilasciato un’intervista molto interessante a Davidemaggio.it facendo delle rivelazioni piuttosto importanti, non soltanto sulla sua vita privata ma anche su alcuni argomenti tanto discussi in questi giorni. Ad esempio, la giornalista ha confessato di aver detto di no a Francesca Fagnani, ovvero la conduttrice di Belve che pare la volesse come ospite nel suo programma. L’edizione 2022 di Belve è giunta ormai al termine e Francesca ha intervistato diversi personaggi come ad esempio Rocco Siffredi, Eva Grimaldi, Noemi, Annamaria Bernardini de Pace ed anche Vera Gemma.

La giornalista ha detto di No a Francesca Fagnani

Ad ogni modo la conduttrice avrebbe voluto intervistare anche la giurata di Ballando con le stelle, ma lei avrebbe detto di no. “Di Francesca Fagnani hai detto che «vuole vincere, non conoscere l’intervistatore». E tu perderesti con lei?“, avrebbe chiesto Davide Maggio a Selvaggia la quale non ha avuto di certo alcuna remora nel rispondere a tono.“Vuole vincere nel senso che sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato, tutto qui. Il perdere è non avere nulla da guadagnarci, nel mio caso. Io faccio la giornalista, non amo molto parlare attraverso gli altri, ho la possibilità di dire tutto quello che voglio con i miei strumenti diretti”, ha dichiarato la giornalista.

Le parole di Selvaggia contro Belve

“E comunque mi sono giustificata più volte per non essere andata da lei che per non aver battezzato mio figlio, non ho ben capito perché! Non ho voluto farmi intervistare anche dal bravo Cattelan e da molti altri, ma nessuno me ne chiede conto, comincio a pensare che Belve sia una specie di leva obbligatoria. Sono obiettore di coscienza!”. Sembra che ci sia proprio un’antipatia alla base di tutto. A Selvaggia non piace il modo in cui Francesca intervista i suoi ospiti e non ne ha fatto proprio mistero. “Se dai potenziali intervistati è vissuto come un atto di coraggio è un problema, perché vuol dire che l’intervista è percepita -appunto- come un’imboscata. Un conto è la domanda scomoda, il mettere anche sotto torchio su un determinato tema, un conto è che questo diventi l’unica cifra di chi intervista, con sottolineature feroci dopo la risposta, lo sguardo sarcastico sulla cartellina e faccette allusive. Queste ancora le parole del giudice di Ballando con le stelle.