Gerry Scotti, le parole che un collega usa per giudicarlo lasciano tutti a bocca aperta: “Scorbutico”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti, la battuta inaspettata da parte del collega Linus che svela anche retroscena inediti sulla loro amicizia.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati di tutti i tempi e lo testimonia il fatto che ogni suo programma è un grande successo. La sua carriera dura da tantissimi anni, quasi 50 e nonostante abbia lavorato sempre in televisione, una delle sue passioni più grandi è stata da sempre la radio. A parlare di lui è stato Linus, il direttore editoriale del gruppo Gedì, di Radio Deejay, Radio Capital e Radio m20. Ma cosa ha rivelato?

Linus parla di Gerry Scotti, suo amico da tantissimi anni

Pasquale Di Molfetta, in arte Linus in questi giorni ha parlato di Gerry Scotti il noto conduttore più famoso di tutti i tempi. Proprio lui ha assistito all’esordio di Gerry Scotti nel mondo dello spettacolo, ma anche di tanti altri noti personaggi, come Amadeus, e poi Fiorello, Nicola Savino e tanti altri. Linus ha parlato nel corso di un’intervista su Gente dicendo la sua su diversi colleghi e poi sarebbe andato giù in modo piuttosto pesante nei confronti di Gerry, lanciandogli anche una frecciatina piuttosto pesante.

La frecciatina al conduttore pavese

“Gerry è il più bravo di tutti noi. Ha quel guizzo di follia, quell’esuberanza e carisma che lo rendono unico. Ma sa anche essere molto scorbutico. Poteva lanciarsi di più credo. Ma ha fatto una carriera bellissima, ha guadagnato molti soldi”. Queste le parole di Linus espresse sul noto conduttore di Canale 5. I due in realtà si conoscono davvero da tantissimi anni e sono anche piuttosto amici, tanto che nel corso della stessa intervista, Linus ha svelato alcuni aneddoti su Gerry, dicendo di quest’ultimo che è molto legato ai soldi.

L’aneddoto su Gerry “molto legato ai soldi”

“Nel 1985 dovevamo andare a Lecce per fare una serata in discoteca. L’aereo era carissimo, il treno ci metteva troppo ed allora Gerry mi disse: “Andiamo in auto, ma non con la mia che è a benzina e consuma. Prendiamo quella di tuoi fratello che è diesel.” Così usammo l’auto di Alberto e Gerry guidò come un pazzo. Ma io dico: puoi andare in auto fino a Lecce?”. Queste le parole dello speaker radiofonico che, nel corso della stessa intervista ha parlato anche di Fiorello e di Amadeus.