Alessandro Cecchi Paone diretto con Tiberio Timperi: “Ha fatto uno scivolone”

Tiberio Timperi finisce ancora una volta al centro della polemica. Un collega svela perchè è così stimato, ma un telespettatore lo bacchetta.

Tiberio Timperi è un noto conduttore televisivo, il quale da tanti anni ormai conduce UnoMattina in famiglia. Di lui se ne è parlato in questi giorni sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo TV in edicola dallo scorso martedì. Nello specifico, di Tiberio se ne è parlato nella rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone, dopo che un lettore ha scritto una lettera chiedendo il parere del noto conduttore e giornalista. Ma cosa ha scritto il lettore e cosa ha risposto Alessandro Cecchi Paone?

Tiberio Timperi al centro dell’ennesima polemica

Di Tiberio Timperi se n’è parlato in questi giorni sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo TV in edicola dallo scorso martedì. Un lettore ha scritto nella posta di Alessandro Cecchi Paone e si è detto particolarmente sorpreso dopo aver sentito Tiberio Timperi dare della caciottara in diretta televisiva ad Ilary Blasi. Qualche settimana fa, effettivamente durante una puntata di Unomattina in famiglia il conduttore parlando di Ilary Blasi e della vicenda dei Rolex, avrebbe dato della caciottara alla conduttrice dell’Isola dei famosi. Tiberio Timperi per questo è finito al centro di una vera e propria polemica.

Un lettore scrive su Nuovo tv e “rimprovera” il conduttore per aver dato della “caciottara” ad Ilary Blasi

Alessandro Cecchi Paone ha voluto così rispondere al lettore, il signor Benedetto di Firenze, elogiando il conduttore di Rai 1.“Conosco e stimo Tiberio da tempo, è apprezzato da tutti per il suo garbo e il suo equilibrio”, ha dichiarato Cecchi Paone, nella sua rubrica rispondendo al lettore. Anche Alessandro però ha confessato di essere rimasto parecchio sorpreso davanti alle parole del conduttore.

La risposta di Alessandro Cecchi Paone

“Comunque credo che il suo sia stato solo uno scivolone romanesco bello e buono”, ha aggiunto il giornalista. Ad ogni modo, l’episodio è stato già dimenticato dai telespettatori o ancora non del tutto visto che il lettore in questione, ha voluto dare la sua opinione, a distanza di alcune settimane.