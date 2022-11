Carolyn Smith fuori di sè: “Bisogna fare nomi e cognomi”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith rilascia un’intervista molto interessante e svela cosa la fa arrabbiare di più a Ballando con le stelle.

Carolyn Smtih la conosciamo tutti per essere una nota coreografa nonché presidentessa della giuria di Ballando con le stelle ovvero il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. In attesa della messa in onda della puntata di questa sera, Carolyn Smith si è concessa una intervista davvero molto interessante che ha rilasciato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Nel corso di questa chiacchierata, la nota coreografa ha affrontato diversi argomenti ed ha anche fatto delle rivelazioni piuttosto importanti sul programma di cui fa parte ormai da tanti anni.

Ballando con le stelle, puntata speciale quella di oggi

Carolyn Smith è una delle presenze fisse del programma Ballando con le stelle ovvero quello che va in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando di uno dei programmi più amati dagli italiani e che da tantissimi anni va in onda ottenendo sempre un grandissimo successo. La puntata di questa sera sarà davvero speciale, visto che non inizierà come sempre alle 20:30 ma alle 22.00, per lasciare spazio alla partita dei Mondiali di calcio che si stanno disputando in questi giorni in Qatar.

Carolyn Smith e l’intervista a Tv sorrisi e canzoni, ecco cosa la fa arrabbiare di più

Ad ogni modo, la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle ha rilasciato in questi giorni una intervista molto interessante al settimanale TV Sorrisi e Canzoni confettando anche che cosa la fa tanto arrabbiare.“Quando un concorrente se la prende con la giuria come se fossimo un’unica persona. Invece siamo diversi, ognuno con il proprio modo di pensare. Facciano i nomi e i cognomi di quelli che secondo loro non sono equi”. Questo nello specifico quanto confessato da Carolyn Smith, che di certo è l’unica che può dare dei giudizi essendo stata una ballerina e coreografa di fama internazionale.

La coreografa racconta come è nata l’amicizia con Fiorello

Inevitabilmente Carolyn Smith ha parlato anche di Selvaggia Lucarelli, la collega con la quale nell’ultimo periodo purtroppo non va più tanto d’accordo.La cosa che la fa arrabbiare tanto è che Selvaggia spesso entra nel merito dei giudizi tecnici nonostante comunque non ne abbia le competenze. Poi a sorpresa ha anche parlato di Rosario Fiorello raccontando come è nata la loro amicizia.“Quando mi sono ammalata me lo sono ritrovato nello stesso hotel in Sardegna dove ero andata a riposarmi dopo una chemio molto dura. Non volevo disturbarlo, così gli ho inviato un messaggio privato sui social. E lui ‘ma cretina, vediamoci’, così siamo diventati amici”.