Chiara Ferragni si mostra sui social in lingerie e viene attaccata dai fan, lei si infuria e risponde

Chiara Ferragni si mostra sui social in lingerie, lei si infuria e risponde a tono.

Non è di certo la prima volta che Chiara Ferragni finisce al centro delle polemiche. Essere di certo così esposti come lo è Chiara e la sua famiglia fa si che siano anche oggetto di critiche da parte dei cosiddetti haters che non aspettano altro che questo. Questo è un pò quello che è accaduto nelle scorse ore, quando Chiara è apparsa sui social in lingerie e nel giro di pochissimi minuti sono apparsi tutta una serie di commenti negativi. Ma per quale motivo? Cosa le è stato contestato?

Chiara Ferragni è come sempre spesso oggetto di critiche da parte dei suoi haters che non perdono occasione per scagliarsi contro di lei o comunque contro la sua famiglia. Ebbene, nelle scorse ore la nota imprenditrice digitale è apparsa sui social in un modo piuttosto particolare, ovvero in lingerie e queste immagini non hanno potuto che alzare un vero e proprio polverone. Tanti i commenti negativi che sono apparsi sotto al post di Chiara e molti le hanno contestato alcune scene stilistiche.

Insomma, ciò che è accaduto qualche tempo fa, è accaduto anche adesso, con diversi haters che le hanno semplicemente detto che essendo mamma, non può vestirsi e mostrarsi in questo modo. Anche in questo caso, così come la stessa aveva già fatto in passato, Chiara ha risposto a questi commenti. “Fedez si arrabbia”, avrebbe scritto qualche altro e proprio a questo post, Chiara ha risposto.«Pensare che Fede si possa arrabbiare perché io sono a mio agio col mio corpo è un concetto che non capisco».

Ad ogni modo, nonostante la risposta della nota imprenditrice digitale, altri hanno ancora commentato dicendo ancora “Chiara ma che bisogno c’era?”. La moglie di Fedez, non è proprio riuscita a stare in silenzio, continuando a replicare ai suoi haters.«Ma questi commenti? “Chiara guarda che tuo marito si arrabbia” perché io pubblico un video intimo come ho sempre fatto nella mia vita… Voi siete fuori». Queste ancora le parole della Ferragni, nella speranza di mettere tutti a tacere.