Francesco Totti senza freni su Ilary: “Ecco cosa accadrà ora con lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti a distanza di qualche settimana torna a parlare del divorzio da Ilary Blasi ma questa volta è apparso positivo e sereno. Ecco cosa ha dichiarato.

Francesco Totti torna a parlare del divorzio da Ilary Blasi e sembra che l’ex capitano della Roma abbia utilizzato delle parole cariche di fiducia per la situazione. L’ex calciatore ha infatti voluto parlare di come sta procedendo la separazione da Ilary Blasi, che va avanti ormai da alcuni mesi. A quanto pare sembrano esserci già alcuni accordi per la separazione dei beni e per il mantenimento. Totti si è detto positivo e fiducioso, nonostante abbia sottolineato che questo divorzio gli costerà davvero tanto.

Francesco Totti torna a parlare del divorzio da Ilary Balsi

Francesco Totti nelle scorse ore è tornato a parlare del divorzio da Ilary Blasi e sembra che per la prima volta sia apparso piuttosto sereno su quello che sarà l’esito di questa separazione. Ricordiamo che i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio soltanto lo scorso giugno e da quel momento è letteralmente scoppiata una vera e propria guerra giudiziaria tra i due. Nelle scorse ore è trapelata questa indiscrezione, ovvero quella secondo cui Francesco avrebbe confidato negli spogliatoi, dopo una partita di calcio a 8 tra la sua squadra Totti Weese e la Roma, di essere più che certo che questo divorzio si concluderà pacificamente.

L’ex capitano della Roma piuttosto positivo, ecco le sue parole

Francesco è quindi positivo e pensa che a breve potrà concludere questo divorzio da Ilary. Nonostante questo, però, Francesco avrebbe ammesso che questo divorzio gli costerà di certo tanto. “Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”, avrebbe detto Francesco. Intanto i legali dell’uno dell’altro, Antonio Conte per l’ex capitano e Alessandro Simeone per la conduttrice, sono in trattativa anche per evitare che i due possano continuare a farsi una guerra, non solo economica ma anche psicologica.

La nuova vita di Francesco e Ilary

Prosegue intanto, la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due si sono presentati sul red carpet a Dubai e poi si sono concessi una vacanza romantica e avventurosa nel deserto. Dall’altra parte, Ilary Blasi proprio nelle scorse ore è stata paparazzata tra le braccia di un altro uomo, un giovanissima Bastian. Ma chi è quest’ultimo? Si tratta davvero di un fidanzato per Ilary?