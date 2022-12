Ida Platano e Alessandro Vicinanza ospiti a Verissimo e sul web scoppia la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Ida Platano e il compagno Alessandro Vicinanza saranno ospiti a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin domenica 4 dicembre. Il popolo del web non prende bene questa decisione.

Ida Platano da qualche settimana ha lasciato il programma, Uomini e Donne, insieme a colui che è ad oggi il suo compagno. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza. I due stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere del programma di Maria De Filippi, ma sono pronti a tornare in tv. Dove? Pare che la coppia sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo proprio nella puntata che andrà in onda domenica 4 dicembre 2022. E’ stata la conduttrice a voler ospitare la coppia nel suo studio, eppure questa decisione ha generato tutta una serie di critiche e polemiche.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Verissimo da Silvia Toffanin

Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno insieme ormai da un pò di tempo e stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Ebbene, ritroveremo la coppia in tv ma non a Uomini e Donne, bensì nello studio di Verissimo. Ida e il suo compagno, sono stati infatti invitati da Silvia Toffanin e prenderanno parte alla puntata che andrà in onda domenica 4 dicembre. Tanti i fan che nel momento in cui hanno appreso la notizia sono stati piuttosto felici di rivederli insieme. Molti altri telespettatori però, non hanno preso molto bene questa notizia, tanto da lanciare delle vere e proprie critiche.

Molti contro l’ospitata della dama e del cavaliere di Uomini e Donne

“Ma chi sono? Ci rendiamo conto?“, avrebbe scritto un utente e tanti altri commenti simili sono apparsi sul web. “Di solito ospitate i Vip”, ha scritto un altro utente e poi ancora si legge “Ormai si marcia sul nulla in tv. La Toffanin potrebbe fare interviste che arricchisano il telespettatore non che gettino ancora più nel ridicolo persone non in grado di andare oltre quello che dimostrano”.

Piovono critiche sui social, intanto Ida ritrova il sorriso

Insomma, questa ospitata di Ida e Alessandro non è stata proprio presa molto bene. Intanto, Ida sembra aver ritrovato il sorriso al fianco del suo nuovo compagno, dopo aver tanto sofferto per la relazione passata con Riccardo Guarnieri.