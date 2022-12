Pomeriggio 5, Guendalina Tavassi a Barbara D’Urso: “Ti ricordi il botox party”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso, parlando di chirurgia estetica lancia una frecciatina velenosa a Guendalina Tavassi che risponde a tono.

Barbara D’Urso, la conduttrice di Pomeriggio 5 nella giornata di ieri ha affrontato un argomento piuttosto chiacchierato, ovvero quello della chirurgia estetica. Diversi gli ospiti in studio, tra cui Guendalina Tavassi che di certo non può nascondere il fatto di essere ricorsa al bisturi ed anche diverse volte. La conduttrice, ad un certo punto ha parlato del botox bar che si è aperto da un pò di tempo a questa parte nella Capitale ed ha approfittato per fare una battuta a Guendalina. Ma cosa ha rivelato?

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 parla della chirurgia estetica

Barbara D’Urso nel corso della scorsa puntata di Pomeriggio 5 ha parlato di chirurgia estetica, ovviamente con alcuni suoi ospiti. Tra questi pare ci fosse la sorella dell’attuale concorrente del Grande fratello vip, Edoardo Tavassi, ovvero Guendalina. Quest’ultima, anche lei ex gieffina, non è un mistero il fatto che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica e molte volte. Ad un certo punto, poi, la conduttrice ha anche parlato del botox bar che si è aperto a Roma, ed a questo punto ha fatto una battuta a Guendalina. La D’Urso avrebbe detto di voler mandare Maria Laura De Vitis presso questo botox bar, perchè Guendalina non avrebbe più alcun spazio sul suo viso per fare delle punture di botox.

La frecciatina di Barbara a Guendalina Tavassi, botta e risposta tra le due

Una battuta che di certo non è passata inosservata, nemmeno alla diretta interessata. A quel punto, la Tavassi che ha sempre la risposta pronta, ha risposto spiazzando tutti dicendo “L’abbiamo già fatto, però…Ti ricordi il botox party che abbiamo fatto?”. Queste parole della Tavassi in realtà hanno lasciato la conduttrice piuttosto perplessa tanto che per qualche istante ha fatto capire di non ricordare.“Ma lo dici a me? C’ero anch’io? Io no…Impossibile…Ero in diretta…E’ assolutamente impossibile…”. Tra le risate Guendalina ha risposto che è accaduto nel 2017, proprio con le telecamere di Pomeriggio 5.

Barbara ricorda, ma non convince

Soltanto a quel punto la conduttrice ha ricordato e subito ha aggiunto “Le telecamere di Pomeriggio Cinque, ma certo…Ragazzi la d’Urso veramente…Già nel 2017 io ti ho mandato a fare il botox party…Altro che Metadurso…d’Urso avanzatissima…”. Guendalina pare che si sia divertita a prendere in giro la D’Urso, facendo intendere forse di aver fatto qualche seduta insieme?