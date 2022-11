Uomini e Donne, tra Ida Platano e Roberta Di Padua volano gli stracci, “Ma come ti permetti?!”

0 SHARES Condividi Tweet

Ida Platano e Roberta Di Padua nello studio di Uomini e Donne litigano pesantemente e rischiano di alzare le mani.

Ida Platano continua ad essere una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne a distanza di anni. Proprio nel corso della puntata andata in onda lunedì 21 novembre , è accaduto praticamente di tutto con Ida che ha discusso con Roberta e all’interno dello studio di Uomini e Donne si è rischiato davvero una rissa. Tra le due dame non c’è mai stato un buon rapporto, ma proprio nell’ultima settimana sembra che la situazione sia degenerata. Le due hanno discusso in modo piuttosto animato nel corso della puntata andata in onda lunedì 21 novembre e ad un certo punto si è anche rischiato che le due arrivassero alle mani. Cerchiamo di capire però nel dettaglio che cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Roberta e Ida litigano pesantemente

Si sa, a Uomini e Donne non mancano mai le discussioni ed i battibecchi tra tronisti e corteggiatori ma anche tra dame e cavalieri o dame e dame. È stato proprio nel corso della puntata andata in onda lunedì che è praticamente accaduto di tutto con Ida Platano e Roberta Di Padua che si sono scontrate in modo piuttosto duro. Ad un certo punto, le due sono anche arrivate quasi alle mani se non fosse che è intervenuta Maria De Filippi così come gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Ida balla con Armando, Roberta si scaglia contro la Platano

La discussione è nata per via del presunto interesse di Ida nei confronti di Riccardo Guarnieri, nonostante comunque i due abbiano chiuso ormai in modo piuttosto definitivo la loro relazione. Roberta però sarebbe tornata sulla vicenda accusando Ida di essere ancora legata al suo ex fidanzato e di star prendendo in giro Alessandro Vicinanza ovvero il suo nuovo compagno. In questa discussione è intervenuto anche Armando Incarnato, il quale ha fatto sapere di essere convinto che Alessandro non sia la persona adatta per Ida. Ne è venuta fuori una discussione piuttosto animata che ha coinvolto quindi le due dame ed i due cavalieri. Ad un certo punto, Ida avrebbe deciso di mettere da parte Alessandro e di ballare con Armando ma semplicemente per chiarirsi e per scusarsi di aver dubitato di lui.

In studio si rischia la rissa tra le due dame

E’ stato proprio questo ballo a far andare su tutte le furie Roberta, la quale ha colto l’occasione per schierarsi ancora una volta contro Ida, sostenendo che questo gesto non abbia fatto altro che confermare il fatto che la Platano stia prendendo in giro Alessandro. Roberta ha poi aggiunto che Ida a suo modo di vedere è una donna sola che non riesce a creare alcun tipo di legame con alcun uomo. E’ stata proprio questa dichiarazione ha fatto andare su tutte le furie Ida. “Ma come ti permetti?!”, ha detto Ida rivolgendosi a Roberta, la quale si è alzata dalla sedia e si è avvicinata ad Ida Platano come se volesse alzarle le mani. Le telecamere a quel punto hanno cambiato inquadratura e dunque non sappiamo se effettivamente le due siano arrivate alle mani.