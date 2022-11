Belve, Noemi e la rivelazione che non ti aspetti “A Sanremo ho toccato il fondo”

0 SHARES Condividi Tweet

Noemi ospite a Belve fa una rivelazione sconvolgente “A Sanremo 2018 ha toccato il fondo”.

La nota cantante Noemi è stata ospite nel salotto di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani che da un po’ di tempo a questa parte ha riscosso un successo davvero strepitoso. La nota artista italiana, nel corso della sua intervista ha parlato della sua carriera, ma anche di quello che è stato il suo percorso di rinascita, svelando alcuni dettagli riguardo la sua vita privata. Ma cosa ha raccontato nello specifico la cantante?

Belve, Francesca Fagnani intervista Noemi e Nancy Brilli

Nella serata di ieri, martedì 22 novembre è andata in onda una nuova puntata di Belve, ovvero la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2. Ospiti della serata Noemi la nota cantante italiana e l’attrice Nancy Brilli. Entrambe hanno parlato della loro vita privata così come della loro carriera, rispondendo anche ad alcune domande piuttosto scomode. Nel dettaglio, la cantante Noemi una tra le più apprezzate della musica italiana ha parlato del cambiamento fisico che è avvenuto in questi ultimi anni.

La cantante si racconta a cuore aperto e racconta un retroscena inedito

È stato proprio a tal riguardo che la cantante ha voluto svelare un retroscena piuttosto inedito relativo al Festival di Sanremo 2018. Noemi ha raccontato che in quella occasione ha sentito di aver toccato il fondo. Sui social sono iniziate a circolare alcune fotografie che mettevano a confronto lei con Michelle Hunziker, proprio a sottolineare quanto fosse differente il peso tra le due donne e questo l’ha spinta a cambiare.

Noemi parla del suo processo di cambiamento

“Oggi si parla molto di body shaming, ma si vede che nel 2018 non era di moda. Mi sono sentita ferita come donna, in quella foto per la prima volta ho visto tutta la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa“. Queste le parole di Noemi nel salotto di Belve. In seguito a quel Festival di Sanremo 2018 l‘artista ha così avviato un processo di cambiamento che l’ha portata nel giro di poco tempo ad avere un fisico davvero invidiabile.