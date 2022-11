Amici, Lorella Cuccarini duro sfogo su Alberto Matano “Non è nella mia lista”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini ha lanciato l’ennesima frecciatina velenosa ad Alberto Matano “Non è nella mia lista”. Ma cosa avrà voluto dire la conduttrice?

Lorella Cuccarini è una delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi, dove è approdata due anni fa, dopo la breve esperienza a La vita in diretta con Alberto Matano. In questo programma Lorella si trova abbastanza bene e lo ha dimostrato in diverse occasioni. Proprio quest’ultimo periodo per lei sembra piuttosto positivo, visto che oltre al successo ottenuto ad Amici, adesso la showgirl è pronta a tornare al teatro con il musical Rapunzel, dove interpreta Gothel. Di questo periodo così ricco e fortunato ne ha parlato la stessa nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il Messaggero.

Lorella Cuccarini a Il Messaggero parla di Alberto Matano

Lorella Cuccarini si è detta particolarmente fortunata in questo periodo e di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il Messaggero. Il giornalista ha chiesto a Lorella di parlare di alcune vicende relative al suo trascorso a Rai 1, nel programma La vita in diretta, insieme ad Alberto Matano. Sappiamo bene che i due hanno avuto dei problemi e battibecchi anche piuttosto importanti, tanto che poi Lorella è stata allontanata mentre Matano ha continuato la conduzione in solitaria del programma.

La conduttrice ancora piuttosto dura con l’ex collega

A distanza di anni non c’è stato alcun miglioramento tra i due. Il giornalista, provocando Lorella Cuccarini le avrebbe chiesto se abbia intenzione di invitare Matano alla prima del musical. A quel punto lei ha risposto dicendo “Non è nella mia lista. Anzi, diro di più: non è in nessun tipo di lista. Ho altre priorità”. Insomma, non c’è stato proprio alcun tipo di cambiamento nel loro rapporto. Parlando ancora dell’accusa di maschilismo rivolta al suo collega, Lorella nel corso dell’intervista avrebbe ribadito il concetto di “maschilista” per lei. “E’ maschilista colui che calpesta il tuo bagaglio di esperienze umane e professionali solo perché sei donna”.

Poi la stoccata alla Rai

Ad ogni modo, sul finire dell’intervista, la showgirl e conduttrice ha parlato del suo musical e del progetto “30 ore per la vita” che ha delle finalità benefiche e che potrebbe riportarla in Rai. “Se parliamo di conduzioni televisive non credo proprio. Ad Amici sto benissimo”, ha ribadito la conduttrice che ha voluto rimarcare il fatto di non aver gradito il comportamento dell’azienda.