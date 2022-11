Zelig, il ritorno di Sconsolata, “Vi svelo i miei rapporti con Bisio”

0 SHARES Condividi Tweet

Sconsolata torna a Zelig e parla del programma. L’attrice racconta anche in che rapporti è oggi con Bisio.

Ricorderete tutti Sconsolata, uno dei personaggi più amati di Zelig che ha riscosso un grandissimo successo negli anni, diventando anche una brava attrice. Adesso che il programma è tornato in onda con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, Anna Maria Barbera, questo è il vero nome della comica, ha voluto fare ritorno “a casa” ed ha anche rilasciato un’intervista molto interessante a TvBlog. Nel corso di questa intervista, l’attrice ha ripercorso un pò quelle che sono state le tappe della sua carriera ed ha anche parlato del programma Zelig e di quanto sia stato per lei importante. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha riferito.

Sconsolata torna a Zelig “il programma che le ha dato la popolarità”

Sconsolata o meglio Anna Maria Barbera in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a TvBlog, parlando di quella che è stata la sua carriera ed anche del programma che di fatto le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Innanzitutto la comica ha fatto sapere di non aver assolutamente intenzione di andare in pensione, visto che comunque è ancora molto amata dal pubblico. Alcuni però le avrebbero detto che si tratta di un personaggio antico, un pò passato di moda e proprio a queste persone avrebbe voluto rispondere.

Anna Maria Barbera parla del suo successo

“Datato è quel pensiero che ritiene il Pubblico incapace di distinguere e cogliere, prima dei famosi addetti ai lavori, quanto il mio personaggio anticipa”. Queste le parole dichiarate Anna Maria Barbera, la quale ha voluto dire cosa significa per lei tornare a Zelig, un programma che le ha dato modo di incontrare il pubblico. L’attrice ha anche raccontato come la tv però sia stata in qualche modo irriconoscente con lei.

Le parole di Sconsolata, i suoi sogni

“Se non mi sta dileggiando intanto la ringrazio per l’attribuirmi tale proprietà, ma penso lo spazio ci sia e lo abbiamo visto con chi ha saputo porsi e imporsi all’attenzione di chi avrebbe il compito di portare al Pubblico gli interpreti che elegge. Nel mio caso, poco incline alle dinamiche promozionali, non ho visto riconoscere le capacità dunque l’utilizzo, di una persona oltre il personaggio, con la sua professionalità”. Queste ancora le parole di Sconsolata, la quale ha anche confessato che le piacerebbe prendere parte a Sanremo e recitare in una fiction. Nel corso dell’intervista, poi l’attrice comica ha parlato del suo rapporto con Bisio e con Vanessa Incontrada, i conduttori del programma.“Pur non frequentandoci, con loro come con tutti si resta compagni di quel viaggio televisivo e sul Palco la Vita scorre non detta con l’emozione di chi si ritrova”.