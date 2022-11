Carolyn Smith parole di fuoco su Lorenzo Biagiarelli, “No, io non ho visto la sua anima”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith, la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle torna a parlare del programma e lancia una stoccata a Selvaggia Lucarelli e al fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

Carolyn Smith torna a parlare di Ballando con le stelle e nello specifico di Lorenzo Biagiarelli, lo chef che è stato eliminato dal programma nella giornata di sabato 19 novembre 2022. La presidentessa della giuria di Ballando, un’edizione che è molto movimentata ed è stata fino ad oggi ricca di colpi di scena, è tornata a parlare del programma e del fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Ma cosa ha riferito?

Ballando con le stelle, Carolyn Smith torna a parlare del programma

La presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, parlando di questa edizione del programma che di certo è stata parecchio movimentata. E’ accaduto un pò di tutto, squalifiche ed eliminazioni shock, ma anche liti e battibecchi, come quelli avvenuti tra la Smith e Selvaggia Lucarelli.“Devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare le negatività, perché io non voglio litigare“. Queste le parole di Carolyn Smith, la quale non ha nascosto il fatto di non apprezzare proprio le liti che scoppiano tra i giurati.

La parole della Smith sui litigi e battibecchi in puntata

“I battibecchi mi dispiacciono perché “Ballando” è un programma fatto bene, per famiglie, che unisce nonni, genitori e nipoti. Perciò cerco di dare voti giusti, giudicando soltanto l’esibizione e guardando la coppia che c’è in pista. Non vado a simpatie o antipatie. Conta l’empatia: valuto se il concorrente, oltre a fare i passi giusti, ci mette l’anima”. Queste le parole della Smith, la quale si è anche espressa sullo chef, Lorenzo Biagiarelli che è stato eliminato la scorsa settimana dal programma.

La frecciatina della Smith a Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli

La Presidentessa della giuria è stata piuttosto dura nei confronti dello chef. “No, io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono “sbottata”. Mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia. E mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici…È un po’ come se io correggessi a lei la grammatica italiana…Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola“. Queste le parole della Smith che non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina alla sua collega.