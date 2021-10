GF Vip, Adriana Volpe durissima contro Francesca Cipriani “Sa bene …”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe oltre ad essere una nota conduttrice da poche settimane è anche una opinionista del Grande fratello vip 6. Ebbene, proprio in questi giorni, la nota conduttrice pare che si sia concessa una intervista, nel corso della quale pare che abbia voluto commentare e dire la sua su alcuni concorrenti di questa edizione del reality. In primis pare che abbia parlato di Francesca Cipriani e le sue parole non sono state poi così tanto clementi. Che cosa ha dichiarato?

Adriana Volpe contro Francesca Cipriani

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Adriana Volpe oltre ad essere stata una concorrente del Grande Fratello vip adesso ha preso parte allo stesso reality in qualità di opinionista insieme a Sonia Bruganelli. La conduttrice si è concessa nei giorni scorsi un’intervista a Superguidatv, dove pare che abbia commentato alcuni comportamenti dei concorrenti della casa. In primi ha parlato di Francesca Cipriani, dicendo che molto spesso viene sottovalutata e che questo è un grande sbaglio. “Francesca o si ama o si odia. È un personaggio molto sopra le righe, conosce perfettamente il mezzo televisivo. Sa cosa colpisce l’attenzione del pubblico. Gioca molto a fare anche un po’ la svampita, ma credo che sotto sotto invece si nasconda una donna di grande carattere”.

Il giudizio più profondo su Manuel Bortuzzo

Queste le parole di Adriana, la quale però nel corso dell’intervista ha anche parlato di altri personaggi. Uno tra tutti Manuel Bortuzzo e nei suoi riguardi pare che abbia voluto esprimere dei giudizi più profondi. “Manuel si è allontanato da Lulù perché in questo momento ha altre priorità e vuole fare un percorso, all’interno della casa, libero, senza turbare i suoi equilibri, essendo lei anche molto gelosa e vuole vivere questa esperienza pienamente instaurando un buon rapporto con la casa ed oggi devo dire è tra i personaggi più amati sia dal pubblico a casa sia dai concorrenti perché da quando ha iniziato ha sempre ricevuto l’immunità da tutti, cioè è sempre stato decretato tra i preferiti della casa”.

“Mi piacerebbe accentuare quel tono sarcastico…”, Adriana e il suo nuovo ruolo di opinionista

Ed ancora nel corso dell’intervista Adriana inevitabilmente ha parlato di se e del nuovo ruolo di opinionista che sta rivestendo, dicendo che questo le sta tanto piacendo, anche se la sua priorità è non “perdere” la sua identità. “Mi piacerebbe accentuare quel tono sarcastico che comunque sto facendo vedere nelle ultime puntate. […] Cerco la giustizia, nel senso che quando vedo dei soprusi, delle angherie, è più forte di me: mi schiero sempre e cerco di sgamare chi trama, chi porta maschere e chi in qualche modo cerca di sottomettere gli altri“. Con queste parole Adriana ha concluso questa importante e interessante intervista.