Ballando con le stelle, Federico Fashion Style battuta al veleno contro Selvaggia Lucarelli

Conosciamo tutti Federico Fashion Style per essere un noto hairstyle, il parrucchiere dei Vip il quale in questi anni è sicuramente riuscito a costruirsi un vero e proprio impero. Dopo aver conquistato la fiducia di tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo che si affidano a lui per rinnovare il proprio look, adesso Federico ha deciso di cimentarsi in altro. Per questo motivo, ha deciso di cogliere l’occasione al volo e prendere parte al programma di Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle.

Federico Fashion Style concorrente a Ballando con le stelle

Il noto parrucchiere dei Vip dallo scorso sabato 16 ottobre 2021 è un concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. Pare che in queste settimane si sia tanto impegnato ma i risultati non sono stati però quelli sperati. Federico sa bene di non essere un ballerino, eppure sembra abbia iniziato questa esperienza a Ballando con le stelle con i migliori auspici e propositi. Pare che i giudici però, al termine della sua esibizione non siano stati poi così tanto clementi con i voti.

La sua prima esibizione non convince a pieno la giuria

Nella clip iniziale, Federico aveva scherzato dicendo di preparare la coppa per lui e la sua compagna. Ad ogni modo, si è esibito in un cha cha cha con la maestra Anastacia Kuzmina sulle note di una delle più belle canzoni di Renato Zero. Purtroppo però i giudici pare che non siano rimasti così tanto soddisfatti e la stessa Carolyn Smith ha voluto dargli un consiglio ovvero quello di lavorare su tempo e tecnica. A commentare l’esibizione anche Fabio Canino e poi ancora Selvaggia Lucarelli e proprio quest’ultima sembra che abbia fatto ben capire di essere rimasta tanto delusa. Federico dal canto suo pare che non abbia preso molto bene queste critiche.

La stoccata velenosa di Federico nei confronti di Selvaggia Lucarelli

A quel punto sarebbe intervenuta Alessandra Mussolini che quest’anno nel programma è la commentatrice ufficiale.“Che le faresti come look alla Lucarelli? Stravolgila, fai un macello”. Queste le parole di Alessandra, ma è stato li che Federico ha lanciato una frecciatina alla Lucarelli dicendo che ci sarebbe stato un grande lavoro da fare. Queste parole hanno lasciato perplessa anche la stessa Milly Carlucci. Chissà come avrà preso queste parole la Lucarelli.