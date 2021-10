Tale e Quale Show, Stefania Orlando senza freni: “Malgioglio mi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Come ogni venerdì anche questa settimana andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Tale e Quale Show, programma molto seguito all’interno del quale diversi personaggi noti scelgono di mettersi in gioco tramite delle simpatiche esibizioni durante le quali si divertono ad imitare artisti di grande fama. Tra coloro che hanno scelto di partecipare a Tale e Quale Show vi troviamo anche la bellissima Stefania Orlando. La donna, ospite della puntata de La vita in diretta andata in onda proprio ieri martedì 19 ottobre 2021, non ha perso l’occasione per parlare della sua prossima esibizione.

Stefania Orlando ospite de La Vita in Diretta

La vita in diretta è uno dei programmi più seguiti del pomeriggio a Rai. A condurre è Alberto Matano e diversi sono gli ospiti che puntata dopo puntata si occupano di intrattenere il pubblico a casa. Tra quelli presenti nel corso della puntata andata in onda martedì 19 ottobre 2021 vi è stata anche la bellissima Stefania Orlando impegnata nel commentare i vari temi affrontati durante la seconda parte del programma definita ‘POP’. Nel corso del suo intervento a La vita in diretta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi una delle protagoniste di Tale e Quale Show, ha commentato la sua ultima esibizione all’interno del programma condotto da Carlo Conti.

Stefania Orlando commenta la sua esibizione a Tale e Quale Show

Nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show andata in onda lo scorso venerdì 15 ottobre Stefania Orlando si è divertita ad imitare Blondie. E proprio a La Vita in Diretta è stato trasmesso un video della sua esibizione a proposito della quale Anna Pettinelli ha commentato “Stefania Orlando ha una grande voce ma Blondie è sempre stata un po’ svociata, io avrei messo un’altra artista ad imitarla”. A tali parole la Orlando ha semplicemente risposto “Ma non è vero!”.

La rivelazione sulla prossima esibizione

Nel corso del prossimo appuntamento con Tale e Quale Show la bellissima Stefania Orlando si troverà a dover imitare un’altra grande artista. Stiamo nello specifico parlando della cantautrice, attrice, conduttrice televisiva e produttrice discografica statunitense Cher. Una particolare e speciale esibizione a proposito della quale Stefania Orlando intervistata da Alberto Matano ha coinvolto uno dei giudici del programma condotto da Carlo Conti ovvero Cristiano Malgioglio. “Malgioglio mi aspetta al varco”, queste le parole dell’ex concorrente del GF Vip che ha poi concluso “Cristiano Malgioglio ha la casa tappezzata di Cher”.