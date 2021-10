Massimo Giletti sui social con il naso fasciato e poi spiega cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Sta attraversando un momento molto particolare il noto giornalista e conduttore televisivo italiano Massimo Giletti che sui social ha raccontato del bruttissimo incidente di cui è rimasto vittima. Il noto presentatore TV è apparso con il naso fasciato e ha raccontato a tutti i suoi follower cosa gli è accaduto.

Massimo Giletti vittima di un brutto incidente

Massimo Giletti è uno dei più conosciuti ed apprezzati i presentatori televisivi. In onda ogni mercoledì sera su La7 con ‘Non è l’Arena’ ecco il presentatore nella vita ama anche divertirsi giocando a calcio. E proprio su un campo da calcio è avvenuto l’incidente a causa del quale si è fatto male al naso. A raccontarlo è stato lo stesso Giletti sui social e nello specifico pubblicando un video su Instagram e su Facebook nel quale è apparso con una fasciatura al naso piuttosto vistosa. L’uomo durante una partita è rimasto coinvolto in un brutto incidente ma sulla questione non ha poi svelato nessun altro dettaglio. Il presentatore ha infatti continuato il suo intervento sui social svelando gli argomenti che verranno trattati nel corso della nuova puntata di ‘Non è L’Arena’ in onda proprio questa sera, mercoledì 20 ottobre. Ciò significa che nonostante l’infortunio sarà comunque presente in studio per condurre la sua trasmissione.

Il presentatore avvistato con la bellissima attrice Claudia Gerini

Di recente Massimo Giletti è stato fotografato dal settimanale Chi in compagnia di una bellissima donna oltre che bravissima attrice ovvero Claudia Gerini. In realtà i due sono amici da molto tempo ma secondo alcune indiscrezioni di recente sarebbe nato anche un bel sentimento. Massimo Giletti e Claudia Gerini sono stati avvistati in pieno centro a Roma, esattamente nei pressi della Fontana di Trevi e oltre a trascorrere del piacevole tempo insieme non hanno perso neanche l’occasione per salutare i fan incontrati per le vie della Capitale.

La vita privata di Massimo Giletti

Massimo Giletti non si è mai sposato ed inoltre ormai da diversi anni dichiara di essere single. Claudia Gerini invece è stata legata per diverso tempo all’imprenditore Simon Clementi che però lo scorsa estate è stato fotografato insieme ad un’altra donna in atteggiamenti piuttosto intimi alle Baleari. In seguito alla pubblicazione di tali fotografie la stessa Claudia Gerini è intervenuta per spiegare che in realtà la loro storia d’amore era già finita sottolineando quindi che non vi è stato alcun tradimento. La donna ha inoltre rivelato che la storia con l’ex Simon Clementi è terminata di comune accordo.