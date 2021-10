Panchinari cancellato da Mediaset, Francesco Oppini sui social “lasciamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta molto parlando nelle ultime ore della decisione presa da Mediaset di cancellare il programma condotto da Francesco Oppini e Fjona Cakalli ovvero ‘Panchinari’. A rivelare quanto accaduto è stato lo stesso Oppini attraverso il suo profilo Instagram. Ma, quali sono state nello specifico le parole pronunciate dal figlio di Alba Parietti?

Cancellato il programma condotto da Francesco Oppini

Francesco Oppini è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In seguito alla fine del reality il giovane è apparso sempre più spesso in televisione e ha continuato ad occuparsi di calcio proprio come faceva prima di partecipare al noto reality show di Canale 5. Proprio in virtù della sua grande passione per il calcio ecco che ad Oppini è stata affidata la conduzione di un nuovo programma ovvero ‘Panchinari’ in onda su Mediaset Infinity e dedicato alla Champions League. Questo programma è stato trasmesso esattamente il mercoledì sera a partire dalle ore 20:45 ma in realtà sono andate in onda soltanto due puntate. Infatti proprio in questi giorni è stato cancellato e a rivelarlo è stato lo stesso Francesco Oppini tramite una storia pubblicata su Instagram.

Le parole del figlio di Alba Parietti

“Il progetto termina qua, almeno per il momento. Lasciamo all’editore la scelta libera di poter capire se il programma potrà essere ripresentato sotto altra forma più avanti oppure no”. Sono state queste le parole pronunciate da Francesco Oppini che tramite il suo account Instagram ha voluto informare tutti i suoi followers e fan della decisione presa da Mediaset di cancellare il programma da lui condotto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi voluto rivolgere delle parole di ringraziamento a chi ha permesso di poter andare in onda anche solo per due puntate ma anche a tutti quei telespettatori che in queste due settimane hanno mostrato tutto il loro sostegno.

I ringraziamenti di Francesco Oppini

“Nel frattempo ringraziamo la rete Mediaset Infinity per averci dato questa opportunità, di condurre e di divertirci, di stare in onda con voi per due puntate”, queste nello specifico le sue parole. Rivolgendosi ai telespettatori Oppini li ha invece voluti ringraziare per aver portato le due puntate di Panchinari in tendenza su Twitter con l’hashtag del programma. Il figlio di Alba Parietti ha poi concluso affermando che nel caso di nuovi progetti bisognerà riguardare e studiare per bene tutti i dettagli in modo tale da riuscire ad ottenere la giusta formula.