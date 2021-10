Ballando con le Stelle, sui social Selvaggia Lucarelli attacca Alessandra Mussolini e lei minaccia di non tornare a Ballando, Milly Carlucci …

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è, da sempre, un programma che, pur con alcune punte di liti e discussioni, viene sempre riportato nei ranghi dalla conduttrice Milly Carlucci che tende a smorzare le polemiche e, soprattutto i toni di chi partecipa regalando un programma sobrio e non urlato.

Questo avviene sempre in trasmissione che, se pur qualche volta ha prestato il fianco a discussioni, queste sono state sempre contenute e, soprattutto, mai urlate come avviene, invece spesso, in altri programmi.

Dopo aver partecipato come concorrente in una precedente edizione, quest’anno, Milly Carlucci ha chiesto ad Alessandra Mussolini di partecipare, come “giuria a latere”, e lei ha accettato di buon grado. Ma Selvaggia Lucarelli, giurata, e la Mussolini non sono mai andate daccordo e ieri, sui social è esplosa una polemica, che toccherà, ancora una volta, a Milly Carlucci dirimere.

Selvaggia Lucarelli a Alessandra Mussolini: «Le dittature finiscono»

Selvaggia Lucarelli, che è sempre molto attiva sui social, ha risposto ad un utente che le ha chiesto il motivo della presenza della Mussolini a Ballando. La Lucarelli, che non ha mai sopportato Alessandra Mussolini, ha risposto con una battuta pesante e ha scritto così: «Le dittature finiscono prima o poi». A quel punto, la Mussolini, dopo aver letto tale affermazione, a sua volta, sui social, ha commentato: «Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare».

Non si sa ancora come Milly Carlucci abbia presoquesto “botta e risposta” perché al momento, pubblicamente, non è intervenuta in alcun modo, neanche dopo la minaccia della Mussolini di andare via dal programma. Però, nel frattempo, anche Vladimir Luxuria ha scritto un post contro la Mussolini e il look adottato alla prima puntata di Ballando e ha scritto: “@Ballando_Rai

vestita come una drag queen, adesso capisco tutto: la sua non era opposizione politica, era solo invidia!!!! 🤣🤣🤣🤣 #BallandoConLeStelle”.

Dopo la minaccia di andarsene della Mussolini, sui social i suoi follower si sono fatti sentire e tutti si sono schierati dalla parte della Mussolini. C’è chi le ha detto semplicemente: “Non te ne andare” e chi le ha fatto capire che andandosene avrebbe fatto il gioco della Lucarelli e ha scritto così: “Ale se vai via gliela dai solo vinta…Ripensaci…”. Per il momento, Alessandra Mussolini pare non avere cambiato idea e probabilmente l’intervento della Carlucci porrà fine a questa polemica che si è alzata a poche ore dalla prossima puntata di Ballando che andrà in onda, come al solito, sabato sera.