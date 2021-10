Carlo Conti senza freni: “Dopo che per tre anni …”

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti sta conducendo, con grande successo, Tale e quale show il programma del venerdì sera che piace tantissimo nonostante vada avanti già da 11 edizioni, più o meno sempre nella stessa formula. Quest’anno, in giuria, accanto alla storica giurata Loretta Goggi, presente fin dalla prima edizione, c’è l’amico fraterno di Conti, Giorgio Panariello, amatissimo attore toscano e Cristiano Malgioglio. Ogni venerdì ad aumentare il numero dei giurati c’è anche un imitatore che si comporterà e voterà esattamente come farebbe il personaggio che interpreta.

Carlo Conti fa delle dichiarazioni importanti sul suo lavoro

Carlo Conti, tempo fa, ha fatto sapere che non intende più presentare un programma di fascia quotidiana perchè l’impegno è troppo gravoso ma preferisce programmi di appuntamenti di una volta a settimana.

Questa decisione pare l’abbia maturata dopo la morte del suo grandissimo amico Fabrizio Frizzi che lo ha fatto riflettere sulla caducità della vita e sull’importanza di dedicarsi agli affetti più cari che sono il figlio Matteo e la moglie Francesca Vaccaro.

Carlo Conti, a questo proposito, ha dichiarato, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Dopo aver condotto per tre anni consecutivi il Festival di Sanremo sono arrivato a un punto in cui non devo dimostrare di più, posso essere meno in tv anche se poi tra dirette e repliche ci sono sempre. Negli ultimi anni sono successe cose che mi hanno portato a voler trascorrere più tempo con la mia famiglia”.

E poi ha anche aggiunto: “Un anno fa quando mio figlio ha iniziato a frequentare le scuole elementari ci siamo trasferiti a Firenze per portarlo in una dimensione diversa, più mia, perché sono cresciuto qui”.

Carlo Conti svela che la sua famiglia ha adottato un cane

Carlo Conti ha svelato che la sua famiglia ha adottato un cane e, a questo proposito ha raccontato: “Il cane non era previsto, ma poi è arrivato questo meraviglioso batuffolo che Matteo e Francesca amano alla follia”.

Poi, a proposito della polemica a Tale e quale show sul divieto di far fare a cantanti bianchi, cantanti di colore ha detto: “ C’era la volontà e l’indicazione di non fare più i cantanti di colore. A me sembrava una grande ingiustizia, un grande modo per ghettizzare un genere musicale e tanti artisti. Allora la lampadina si è accesa: non possiamo prendere una persona bianca che deve interpretare una di colore? Allora prendiamo una cantante di colore e lei è Deborah, che interpreterà tutti i cantanti e le cantanti di colore”.