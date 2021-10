La Vita in diretta, Alba Parietti sta per fare una gaffe su Tale e Quale Show ma poi si ferma in tempo, imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un‘altra puntata di La vita in diretta condotta da Alberto Matano che, come ogni pomeriggio, ha riscosso un granissimo successo di pubblico. Ospite nel programma è andata Alba Parietti che, quest’anno, sta partecipando, come concorrente, a Tale e quale show il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti che va in onda in prima serata su Rai 1.

Alba Parietti sta ricevendo abbastanza critiche per le sue esibizioni soprattutto da Cristiano Malgioglio che, qualche volta, va giù davvero pesante.

Però, ieri, Alba Parietti che a La vita in diretta ha anticipato che domani, venerdì 22 ottobre si cimenterà nella puntata di Tale e quale show con il personaggio di Amanda Lear, stava per incorrere in una gaffe ma, per fortuna, si è fermata in tempo. Vediamo cosa è accaduto.

Alba Parietti sta per fare una gaffe ma si ferma in tempo

Ieri, ospite a La vita in diretta è andata Alba Parietti che ha raccontato ad Alberto Matano e al pubblico, sia quello in studio che quello a casa, che venerdì imiterà Amanda Lear. Ma, dopo che ha rivelato il nome della cantante, stava anche per intonare la canzone che canterà, cosa che da regolamento di Tale e quale show è vietato fare e così si è fermata, per fortuna, in tempo.

Alba Parietti dice la sua sulla aggressione a Francesco Facchinetti

Ieri a La vita in diretta si è parlato dell’argomento che in questi giorni sta tenendo banco, l’aggressione a Francesco Facchinetti da parte di Conor Mcgregor.

Facchinetti, dopo aver raccontato cosa gli è accaduto, ha postato le foto del suo volto tumefatto e Alba Parietti ha detto la sua sull’episodio schierandosi completamente dalla parte di Facchinetti e ha definito l’atteggiamento di Mcgregor: “Reazione fuori luogo considerando che è un professionista è ancora peggio e ancora più grave, probabilmente fa parte del suo modo di agire.”

Anche Alessia Marcuzzi, ex compagna di Facchinetti, dal quale ha avuto la figlia Mia, sui social è intervenuta su questa questione e ha scritto così: “Scusate ma da quando tirare un pugno è diventato normale?“ e poi: “Cioè questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome è il grande #McGregor piovono battute? Io non rido per niente. Sono con te, Francesco”.