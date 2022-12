Belen gaffe sui social, segue Antonino al Gf e se ne fa accorgere

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez sembrerebbe seguire con molta attenzione il percorso di Antonino Spinalbese al GF Vip e a rivelarlo sono alcune immagini condivise dalla showgirl sui social.

Uno dei protagonisti assoluti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip è sicuramente Antonino Spinalbese, diventato particolarmente noto al pubblico per essere stato il compagno della showgirl argentina Belen Rodriguez. Proprio quest’ultima sembrerebbe seguire con attenzione l’avventura dell’ex fidanzato all’interno del noto reality show e a rivelarlo sono delle immagini condivise dalla showgirl sui social. Ma di che immagini stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Belen Rodriguez segue il GF Vip?

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono stati una coppia per diverso tempo. E proprio dal loro amore è nata una bellissima bambina di nome Luna Marì. I due però si sono lasciati da tanto e mentre la Rodriguez ha ritrovato la felicità al fianco del marito Stefano De Martino ecco che Spinalbese ha più volte rivelato di essere innamorato solamente della sua bambina. In molti nel corso degli ultimi mesi si sono domandati se comunque la Rodríguez stesse seguendo l’esperienza dell’ex compagno all’interno della casa del GF Vip oppure no. Ed ecco che la risposta sembrerebbe essere arrivata pochi giorni fa tramite social. E sembrerebbe essere sì.

Le storie Instagram condivise da Belen

La Rodríguez infatti ha condiviso nei giorni scorsi alcune stories su Instagram molto particolari che hanno fatto nascere nei fan il sospetto che la showgirl segua con attenzione l’esperienza del padre della sua bambina all’interno della casa più spiata d’Italia. Nello specifico la bella Belen ha condiviso con i suoi fan alcune immagini con protagonisti i suoi figli, e quindi Santiago e Luna Mari. Nelle immagini in questione però non è passata inosservata la televisione accesa e sintonizzata su Canale 5 dove in quel momento andava in onda Striscia la Notizia. Subito dopo il noto TG satirico è andato in onda il Grande Fratello vip, motivo per il quale molti hanno pensato che probabilmente la showgirl stesse aspettando l’inizio del reality.

La richiesta di Belen

Ma come mai Belen ha scelto di seguire il percorso di Antonino al GF Vip? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che la showgirl abbia fatto una particolare richiesta all’ex compagno, ovvero quella di tutelare la sua privacy e quella della piccola Luna Mari. Belen, tra i vari motivi, potrebbe quindi aver deciso di seguire Antonino al Grande Fratello anche per tenerlo sotto controllo. E quindi per accertarsi che questa sua richiesta venga ascoltata.