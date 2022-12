Fedez al veleno contro Amadeus: “Mi ha trattato malissimo, sono offeso”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez ha avuto da ridire sul comportamento che Amadeus ha tenuto con lui in vista del prossimo Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e, dunque, non si parla di altro. La data di inizio delle cinque serate sarà il 7 febbraio e ormai si sanno i big che parteciperanno alla manifestazione canora più importante d’Italia. Ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston ci sarà, tra gli altri, Chiara Ferragni e, a questo proposito, Fedez ha avuto da ridire su come si è comportato con lui il conduttore. Vediamo cosa è successo e cosa a Fedez non è andato giù.

Fedez parla della sua malattia e di come sta ora

Fedez ha parlato ancora della sua malattia, un tumore neuroendocrino al pancreas e, a questo proposito, ha detto: “Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro”.

E poi ha ancora spiegato: “Sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene“.

A proposito della sovraesposizione della sua famiglia sui social che tante volte viene loro rimproverata, Fedez ha detto in occasione di un‘intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente“.

Fedez è rimasto male del comportamento che ha tenuto Amadeus nei suoi confronti

Chiara Ferragni, la moglie di Fedez, affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston, anche se non si sa ancora in quale serata.

Fedez, a questo proposito, ha avuti da ridire sul comportamento che ha tenuto Amadeus nei suoi confronti e ha spiegato così: “Lui non ha rivelato i nomi dei cantanti in gara a mia moglie perché sa che in casa c’è Federico. Sono molto offeso perché io avrei mantenuto il segreto. Io sono una persona affidabile”.

Al momento Amadeus non ha ribattuto né replicato in alcun modo. Ad ogni buon conto, i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023 sono:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo