Soleil Sorge senza freni con Sonia Bruganelli “Mi sei stata di ispirazione”

Soleil Sorge in queste ore ha scritto una speciale dedica sulla prima pagina del suo libro intitolato Il manuale della stronza.

Soleil Sorge la conosciamo tutti per essere un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oltre che un’ex gieffina la quale ha preso parte al Grande fratello vip lo scorso anno, diventando una protagonista assoluta di quella edizione. Sui social Soleil è molto seguita e proprio nelle scorse ore ha fatto una dedica all’imprenditrice sulla prima pagina del libro “Il manuale della s*****”. Lo scorso anno, la moglie di di Paolo Bonolis ha più volte difeso Soleil e sembra che tra le due sia nato proprio un bellissimo rapporto.

Soleil Sorge e la speciale dedica a Sonia Bruganelli

Soleil Sorge nelle scorse ore ha fatto una dedica a Sonia Bruganelli nella prima pagina del suo libro intitolato “Il manuale della s*****”. In questo si ironizza sul temperamento che la accomuna alla sua collega.

L’ex gieffina, le parole sulla prima pagina del libro “Il manuale della stronz”

“A te che mi sei stata di ispirazione come s*****a ma soprattutto come donna. A te che mi hai dato supporto nei momenti pur difficili, e dato la forza quando ne avevo bisogno. A te, grande donna e s*****a che conosci il peso delle parole e della tua virtù ne ha fatto grande insegnamento. Essere stronze è da tutti ma il coraggio è da pochi, amica”. Queste le parole scritte da Soleil su Instagram, postate dalla stessa Sonia che ha aggiunto “Alla fine si è fatta perdonare la mia s*****a preferita“.

Tensioni in passato tra le due?

Ma per quale motivo Sonia avrebbe parlato di “perdono”? Sembra che le due nei mesi scorsi abbiano avuto dei battibecchi e tensioni. Qualcuno ha ipotizzato che queste tensioni possano essere nate dopo la decisione di Sonia di “arruolare” Sophie Codegoni ad Avanti un altro, piuttosto che Soleil. Si tratta di indiscrezioni e di ipotesi e non sappiamo se effettivamente le cose stiano così o meno. Una cosa è certa, ovvero che le due lo scorso anno, in occasione del Grande fratello vip, hanno avuto modo di conoscersi e di legare tanto e la dedica di oggi ne è solo una conferma.