Pomeriggio 5, l’ospite su Memo Remigi: “Serviva il mostro” e Barbara D’Urso reagisce

A Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso torna a parlare del caso Memo Remigi. Il giornalista Poletti a sorpresa fa una dichiarazione shock.

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso, la conduttrice nella seconda parte ha parlato di argomenti più leggeri. Dapprima ha intervistato Marco Bellavia, l’ex gieffino che è stato sotto i riflessioni e poi è tornata anche a parlare del caso Memo Remigi. Così, nell’affrontare questo argomento, la conduttrice ha chiesto un’opinione ai diversi ospiti presenti in studio ed anche a quelli in collegamento. Quasi tutti hanno sostenuto che Memo abbia sbagliato a far scivolare la sua mano sul lato B di Jessica Morlacchi. Poi a sorpresa è arrivato il commento di Roberto Poletti che ha lasciato un pò tutti perplessi. Ma cosa ha riferito?

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso torna a parlare del caso Memo Remigi

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, la conduttrice ha parlato del caso Memo Remigi, l’artista che come tutti sappiamo è stato licenziato in tronco dalla Rai, dopo aver toccato il lato B di Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno, in diretta tv. La conduttrice ha chiesto ai vari ospiti presenti in studio ed in collegamento, di dare un’opinione su questa vicenda e quasi tutti si sono scagliati contro Memo. Ad un certo punto, poi, ha preso la parola Roberto Poletti, il quale ha lanciato un’accusa senza però fare un nome del dettaglio e rimanendo sul generico.

Il punto di vista del giornalista Roberto Poletti su Memo Remigi

“Mi spiace per Remigi…E’ caduto vittima di qualcuno che si voleva lavare la coscienza e passare dalla parte delle donne…Sarò sibillino, ma serviva il mostro…Lo avete avuto, adesso lasciatelo stare, visto che si è pure scusato…Che doveva fare di più?”. Queste le parole di Poletti che hanno lasciato un pò tutti perplessi, una tra tutti Barbara D’Urso, la quale avrebbe iniziato a chiedere “Ma con chi ce l’hai? Con chi ce l’hai? Chi è che voleva il mostro?“. A quel punto il giornalista ha fatto capire di non voler dire altro.

“Serviva il mostro….”, dure parole di Poletti, Barbara D’Urso chiede spiegazioni

“In generale…Ho detto sibillino…Qualcuno che si voleva lavare la coscienza…Sono sibillino e resto tale cara Barbara…”, ha aggiunto Poletti. Barbara però, avrebbe tentato di andare avanti e cercare di capire a chi si riferisse Poletti, sperando che non stesse parlando di Serena Bortone, o di Jessica.“Ho detto qualcosa? Ho detto la trasmissione della Rai? Ho semplicemente detto qualcuno che si voleva lavare la coscienza…”, ha aggiunto Poletti mettendo un punto e non aggiungendo altro.