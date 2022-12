Mattino 5, Federica Panicucci una furia contro l’ospite “Si moderi”

0 SHARES Condividi Tweet

A Mattino 5, Federica Panicucci si è scagliata contro il suo ospite che ha tenuto un comportamento piuttosto discutibile. Ma cosa è accaduto?

Soltanto in rare occasioni Federica Panicucci perde la pazienza, una di queste proprio nelle scorse ore. Sappiamo bene che la conduttrice è al timone di uno dei programmi più amati del mattino di Canale 5. La trasmissione è proprio Mattino 5, che va in onda tutti giorni dal lunedì al venerdì. Ad un certo punto, la conduttrice è andata su tutte le furie con il suo ospite. Ma cosa è accaduto?

Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci si scaglia contro il suo ospite

Nella giornata di ieri, Federica ha parlato tanto del caso di Alice Neri, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato all’interno della sua auto. Poi è tornata a parlare del caso di Liliana Resinovich, visto che nonostante siano trascorsi diversi mesi, ancora non si sa che cosa sia accaduto. Affrontando questo argomento, la conduttrice ha parlato con un amico di Liliana, Fulvio Covalero, il quale è apparso particolarmente nervoso. La Panicucci gli avrebbe chiedo di vedere il video dove Claudio Sterpin ha fatto delle rivelazioni sul suo conto.

Caso Liliana Resinovich, l’ospite Fulvio Covalero fa andare su tutte le furie la conduttrice

L’ospite però, piuttosto su di giri avrebbe detto di non aver voglia di guardare il video e soprattutto di commentare. “Ma non m’interessa niente… Guardi”. Ad ogni modo, questo atteggiamento dell’ospite non è piaciuto alla conduttrice, che una volta tornati in studio dopo la clip, lo ha ripreso.“Torno da lei Fulvio…Intanto la prego anche di essere più moderato nei suoi interventi…Io capisco che c’è molta emozione quando si parla di Liliana, che non c’è più…Ovviamente nel rispetto di Liliana Resinovich…”. Queste le parole della Panicucci, la quale è passata a far delle rassicurazioni al suo ospite, ovvero quella di essere in cerca della verità su questo caso davvero complicato.

Il commento dell’ospite alle parole di Claudio

“Insomma…Io sono con lei…Magari scoprire la verità insieme a lei….Chiaro che noi vogliamo sapere chi l’ha uccisa…”, queste le sue parole. La conduttrice, infine, avrebbe chiesto al suo ospite di rispondere alle accuse di Claudio ma Fulvio non avrebbe avuto nulla di aggiungere.