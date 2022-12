Myrta Merlino dopo le accuse di trattare male i dipendenti rompe il silenzio ma non nega, le sue parole sono dirette

0 SHARES Condividi Tweet

Myrta Merlino rompe il silenzio dopo le polemiche. Striscia la notizia consegna il tapiro, ma cosa ha dichiarato la conduttrice?

Myrta Merlino in questi giorni è stata parecchio sotto i riflettori o meglio al centro di alcune polemiche. Sostanzialmente, la conduttrice del programma L’Aria che tira è stata accusata dalla sua squadra di lavoro di aver tenuto alcuni comportamenti ritenuti maleducati, incivili e fuori luogo nei loro riguardi. E’ stato addirittura scritto e diffuso un comunicato stampa che ha sollevato parecchie polemiche. Nella serata di ieri, nella puntata di Striscia la notizia andata in onda, è stato consegnato un tapiro d’oro alla conduttrice. Cerchiamo di capire meglio che cosa sta accadendo e come ha reagito la conduttrice alla consegna del tapiro.

Striscia La notizia consegna un tapiro d’oro a Myrta Merlino

Myrta Merlino, la conduttrice e giornalista de L‘Aria che tira, in questi giorni è finita al centro di una vera e propria polemica, accusata dalla squadra di lavoro. Di cosa? Di aver tenuto dei comportamento e atteggiamenti ritenuti irrispettosi, incivili e maleducati nei loro confronti appunto. Striscia la notizia, proprio sulla base di questa situazione, ha raggiunto la conduttrice e giornalista, consegnando un tapiro d’oro, proprio nella puntata che è andata in onda ieri sera. L’inviato del tg satirico di Canale 5 avrebbe chiesto “Davvero lei è un tiranno?“.

La conduttrice racconta la sua verità e fa delle importanti precisazioni

La conduttrice avrebbe cercato di dare una sua opinione su questa vicenda, raccontando quella che è la sua verità. Ai microfoni di Striscia la notizia, la giornalista ha ammesso che possono esserci state delle incomprensioni con i suoi collaboratori, un pò come accade in tutte le famiglie. “Nelle famiglie ogni tanto esistono buoni umori, cattivi umori“, queste le parole della giornalista. Quest’ultima ha aggiunto, sostenendo che a suo modo di vedere, forse sarebbe stato meglio che tutto venisse affrontato privatamente e non in modo così pubblico.

Assurde richieste ai suoi dipendenti? La conduttrice nega

“Sono cose che di solito si gestiscono dentro la famiglia, non fuori…”. Queste ancora le parole della conduttrice, la quale ha assolutamente negato di aver fatto delle richieste assurde ai suoi dipendenti, come quelle di “massaggiarle i piedi”. Insomma, tutto fa presupporre che di questa storia se ne parlerà ancora a lungo.