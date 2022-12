Chanel Totti massacrata sui social: “Cosa sembri” e lei resta in silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti è vittima di body Shaming su Instagram. “Sembri una 30enne”, scrive un utente e tanti altri sono i messaggi simili.

Chanel Totti è la figlia di Francesco e della conduttrice Ilary Blasi, la quale nell’ultimo periodo è stata sotto i riflettori per alcuni post da lei pubblicati per lo più su Tik Tok. La giovane è particolarmente attiva sui social ed anche molto amata, anche se in alcune occasioni, diversi follower si sono scagliati contro di lei. Pare che negli ultimi giorni, la figlia dell’ex capitano della Roma sia stata vittima di body Shaming su Instagram. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Chanel Totti, la figlia di Francesco e Ilary Blasi finisce al centro delle polemiche

Chanel Totti, la figlia di Francesco e della conduttrice Ilary Blasi è davvero bellissima. Molto spesso la giovane pubblica foto e video sui social, ricevendo tanti complimenti da parte dei suoi fan. Ad ogni modo, proprio nelle scorse ore pare che sia accaduto qualcosa di insolito. Chanel è stata ricoperta di insulti sui social. Il suo profilo vanta 146 mila follower ed a prendere di mira la 15enne sono state poche decinem di persone che hanno attaccato Chanel per il suo aspetto fisico. “Sembri una 30enne, fai impressione“, avrebbe scritto un utente.

Chanel criticata per la sua forma fisica

La giovane avrebbe ricevuto davvero messaggi del genere, praticamente sotto ogni foto. In molti sono convinti che Chanel abbia fatto ricorso ai ritocchini, nonostante la stessa abbia ribadito più volte di volerne fare ricorso, ma dopo aver compiuto la maggiore età e dunque tra qualche anno. Ciò nonostante, molti hanno criticato Chanel e il suo fisico. Se da una parte sono arrivati tantissimi messaggi di critiche, dall’altra molti altri hanno voluto difenderla.

Molti altri follower scendono in difesa della figlia di Francesco Totti

“E’ solo una ragazzina, lasciatela in pace”, ha scritto un utente. Ed ancora “Meritereste una denuncia” scrive un altro utente e poi “La vostra è tutta invidia”. Intanto Chanel non sembra aver risposto a queste critiche, anche se nei giorni scorsi aveva pubblicato una risposta al veleno in un recente video su Tik tok. «Io rifatta perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre», queste le parole di Chanel.