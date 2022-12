Alfonso Signorini, gaffe clamorosa in diretta, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Il conduttore Alfonso Signorini nel corso della puntata di ieri ha commesso una gaffe clamorosa. In studio tanto imbarazzo.

Nella serata di ieri è andata in scena un’altra puntata del Grande fratello vip e come sempre è stata un grande successo, seguita da milioni di telespettatori. Ad ogni modo, ad un certo punto il conduttore, Alfonso Signorini, sembra che si sia lasciato andare ad una gaffe che di certo non è passata inosservata. Ma cosa è accaduto?

Grande fratello vip, colpi di scena nella puntata di ieri

La puntata di ieri del Grande fratello è stata davvero ricca di colpi di scena. Nella casa è tornata Pamela Prati, la quale ha voluto avere un confronto con Wilma Goich e Patrizia Rossetti.“Dopo che Pamela lunedì scorso le ha riprese, Patrizia e Wilma gliene hanno dette di tutti i colori…So che Pamela non vorrà fargliela passare liscia…”. Queste le parole di Alfonso Signorini dette nell’anteprima della puntata che sarebbe iniziata subito dopo. Ad ogni modo, sempre sul finire di questa anteprima, Signorini è stato protagonista di una gaffe davvero incredibile, ovvero avrebbe sbagliato il nome di un concorrente.

Nell’anteprima Alfonso Signorini protagonista di una gaffe

Alfonso in questa edizione del programma in diverse occasioni ha praticamente sbagliato i nomi dei concorrenti, ma questa volta avrebbe cambiato il nome maschile di un concorrente, in un nome femminile. “Ci sono Luciana, Micol e Patrizia..”, parlando dei concorrenti in nomination e dunque a rischio uscita. Peccato che non ci sia nessuna Luciana in casa, piuttosto Luciano, che poi è stato proprio il concorrente che è stato eliminato. Dopo la gaffe del concorrente, non sono mancate le risate in studio. “Ma cosa ho detto? Ditemi cosa ho detto…”, avrebbe chiesto Alfonso che non si era reso conto di aver sbagliato.

Il pubblico lo acclama

A quel punto sono stati alcuni ex gieffini, come Carolina Marconi e Amaurys Perez a fargli notare di aver commesso una gaffe, dicendo “Hai detto Luciana… Non Luciano”. A quel punto, il conduttore avrebbe fatto un passo indietro dicendo “Luciano, Luciano…Per carità…Non sia mai…Luciano, Patrizia e Micol al televoto…”. Il pubblico, divertito da questo siparietto ha iniziato ad acclamare il conduttore dicendo “Alfonso, Alfonso, Alfonso…”.