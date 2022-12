Platinette diretto su Belen e Mammuccari a le Iene: “Grande tensione tra i due, sempre molto vicini a litigare”

0 SHARES Condividi Tweet

A Le Iene non è passato inosservato lo scambio di battute e frecciatine tra Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Un vip ha commentato questo atteggiamento.

Tra Belen Rodriguez e Teo Mammuccari potrebbero esserci dei problemi, almeno questo è quanto si è intuito in queste settimane. Come ben sappiamo, i due sono sono al momento i conduttori de Le Iene, il programma che andrà in onda questa sera alle ore 21.20 su Italia 1. I due, nel corso delle scorse puntate, hanno avuto modo di battibeccarsi e questo non è di certo passato inosservato ai telespettatori. A commentare la trasmissione è stato Mauro Coruzzi sulle pagine di DiPiù, il quale parla di stabilità finalmente, visto che Belen e Teo sono alla loro seconda stagione consecutiva. Ma cosa ha detto nel dettaglio Platinette?

Le Iene, i conduttori de le Iene e le loro frequenti frecciatine in puntata

In questi giorni a parlare del programma Le Iene e dei conduttori Belen Rodriguez e Teo Mammuccari è stato Platinette. Quest’ultimo ha voluto sottolineare il fatto che finalmente, dopo tanti cambi di conduzione, alcuni di questi puntata dopo puntata, è arrivata una certa stabilità. Poi, Platinette ha voluto sottolineare ancora una volta il fatto che i due conduttori non riescono proprio a lanciarsi delle frecciatine in puntata, atteggiamento che è proprio sotto gli occhi di tutti.

Platinette commenta il rapporto tra Belen Rodriguez e Teo Mammuccari

“Sono sempre sul filo di un possibile attrito e di un bisticcio. Forse questi screzi sono costruiti dagli autori e non sono realisticamente vissuti da loro”. Queste le parole di Platinette. Il programma Le Iene è sempre uno dei più amati dai telespettatori italiani, ma anche uno dei più longevi. Nonostante questo però, in alcune circostanze sono arrivate anche delle critiche piuttosto dure.

Il parere di Coruzzi sul programma di Italia 1

Anche su questo Platinette si è espresso. “Il piatto forte di questo programma restano le inchieste, con gli inviati sul campo alla ricerca di verità. Sul filo di un intrattenimento che può sembrare anche molto coraggioso o imbarazzante, secondo i punti di vista”. Queste ancora le sue parole di Platinette, che come sempre è stato molto schietto e sincero nell’esprimere il suo parere.