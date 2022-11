Chanel Totti lascia tutti senza parole: “Non voglio somigliare a voi”

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti finisce nel polverone dopo aver rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti. La figlia di Francesco ha risposto ai follower che l’hanno accusata di voler sottoporsi a dei ritocchini.

Chanel Totti in queste ultime ore è finita al centro della polemica, tanto che la stessa ha risposto a tono e pare che abbia anche citato Elenoire Ferruzzi. Ebbene si, la figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi in passato ha ammesso di voler sottoporsi ad alcuni ritocchini, nel momento in cui compirà 18 anni e dunque diventerà maggiorenne. Proprio queste dichiarazioni sembra che abbiano fatto scoppiare un vero e proprio putiferio. Ma cosa è accaduto?

Chanel Totti, la figlia di Totti e Ilary Blasi fa una confessione

Chanel Totti, la figlia del noto ex calciatore della Roma e della conduttrice Ilary Blasi ha ammesso la volontà di voler fare dei ritocchini, nel momento in cui compirà 18 anni e dunque diventerà maggiorenne. Questa non è però una novità, visto che già in una diretta Instagram un pò di tempo fa, la giovane aveva ammesso di voler ricorrere a dei ritocchini. Non l’avesse mai detto, visto che sui social qualcuno l’ha attaccata e accusata di essere poco naturale già adesso, perchè molto spesso fa ricorso a filtri e trucchi.

Ritocchini una volta compiuti 18 anni, piovono critiche

Dopo aver ricevuto tante critiche, così la figlia di Totti ha deciso di rispondere a tono e nel farlo ha citato anche Elenoire Ferruzzi. “Perchè non voglio somigliare alle facce di ma come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca*re”. Queste le parole di Chanel che hanno scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Pare che la figlia della conduttrice dell’Isola dei famosi abbia utilizzato una frase che ha utilizzato l’ex gieffina proprio per esprimere il suo pensiero.

Il pensiero della figlia di Totti

Secondo Chanel, sostanzialmente, non c’è nulla di male se una persona decide di sottoporsi ad un ritocchino e non è di certo normale prendersela così tanto, utilizzando anche delle parole piuttosto dure o offese. La pagina ThePipolGossip, del resto, già in passato aveva affermato di voler fare una punturina alle labbra appena compiuti 18 anni, ma a quanto pare con il tempo avrebbe deciso di fare anche altro. Ma cosa ne pensano mamma e papà?