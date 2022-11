Amici, la decisione della Celentano scatena una bufera

0 SHARES Condividi Tweet

Amici, scoppia il caso pulizie. La Celentano prende una decisione che non piace al pubblico a casa.

E’ caos ad Amici di Maria De Filippi durante la puntata di ieri domenica 27 novembre. Quasi ad inizio puntata è scoppiato il caso “pulizie”, che ha dato origine ad un vero e proprio putiferio in studio, con tanto di rimproveri da parte della stessa Maria De Filippi e non solo. Ne sono venute fuori una serie di sfide immediate e “punizioni” che hanno lasciato tutti completamente senza parole. A scatenare la reazione di tutti i presenti in studio ed anche dei telespettatori è stata però la decisione di Alessandra Celentano.

Amici di Maria De Filippi, caos per il “caos pulizie”

Ad Amici di Maria De Filippi ieri è scoppiato il caso “pulizie”, dopo che Maria ha mandato in onda delle immagini davvero raccapriccianti. Sembra proprio che alcuni allievi non si siano mai o quasi mai dedicati alle pulizie delle casette, generando una condizione davvero piuttosto discutibile e “vomitevole”. A tal riguardo, in puntata avrebbe chiesto di chi fosse la responsabilità, ma soltanto in tre si sarebbero alzati. A quel punto la conduttrice ha lasciato carta bianca ai professori di poter intervenire nel modo migliore e più adeguato. Ne sono venute fuori una serie di sfide immediate.

Sfide immediate e punizioni

Alessandra Celentano però, ha deciso di scagliarsi contro Gianmarco, un allievo che però effettivamente ha da sempre fatto il suo dovere ed anche di più, a differenza dei suoi compagni. La prima punizione è stata emessa per NDG, che è andata in sfida immediata contro Michelle per volere di Rudy Zerbi. Todaro e la Celentano hanno poi messo in sfida Mattia e Gianmarco. Per quest’ultimo la sfida sarebbe stata congelata.

La decisione della Celentano non piace, il ballerino risponde

La Celentano così si è pronunciata sulla competizione dicendo “Voto in sospeso, ci devo pensare“. Il ballerino ha dovuto abbandonare lo studio. La decisione della Celentano di mettere in sfida Gianmarco però non è stata vista bene dagli altri.“Va bene, io accetto, però stavolta, per la prima volta, credo, non sono d’accordo con lei”,avrebbe detto il ballerino parlando con la Celentano. Quest’ultima avrebbe replicato dicendo “Tu stai pagando le conseguenze di chi ha più colpa di te, e spero che gli altri si sentano responsabili di questo”. Molti utenti social però, si sono scagliati contro la Celentano sempre per la stessa motivazione.