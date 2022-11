Belen pubblica un video con la figlia, i commenti sono tutti su Antonino Spinalbese

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez nelle scorse ore ha pubblicato un video con la figlia Luna Marì. I follower si lasciano andare a dei commenti e nominano Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez è totalmente innamorata dei suoi figli, Santiago e la piccola Luna Marì. Quest’ultima è la secondogenita nata un anno e mezzo fa dalla storia con Antonino Spinalbese, l’ex parrucchiere che è attualmente recluso all’interno della casa più spiata d’Italia. Sappiamo bene che la loro relazione è stata piuttosto intensa e passionale ma che poi tutto è cambiato, subito dopo la nascita della bambina. Belen è tornata con Stefano De Martino, l’ex marito e padre di Santiago. La showgirl argentina è solita pubblicare diversi post sui social, con protagonisti i suoi figli, proprio come nelle scorse ore. Belen ha infatti pubblicato un video in cui si vede la stessa insieme alla figlia. Tanti, tantissimi i commenti che sono apparsi sotto al post e alcuni si sarebbero lasciati andare anche ad alcuni commenti sul papà della piccolina.

Belen Rodriguez pubblica un video insieme alla figlia Luna Marì

Belen Rodriguez nelle scorse ore ha pubblicato un video su Instagram, dove la si vede insieme alla piccolina Luna Marì. La showgirl ha condiviso così, con i suoi follower, alcuni momenti davvero molto teneri vissuti insieme alla figlia. Queste immagini sono state apprezzate tanto dai suoi follower e tanti hanno voluto commentare. Ad alcuni follower, nello specifico, non è passato inosservato un dettaglio.

Sotto al post piovono commenti

Nel video la stessa Belen fa dei complimenti alla figlia, sottolineando quanto sia bella. “Quanto sei bella Lunita“, avrebbe detto Belen, che ha trovato d’accordo tutti i suoi follower. Molti, come già abbiamo detto, non hanno potuto non notare quanto Luna Marì sia uguale al suo papà, Antonino Spinalbese. “Uguale”, ha scritto un utente e poi “Due gocce d’acqua”. E poi ancora un altro utente avrebbe scritto “Si, è proprio figlia di Spinalbese”, come a voler sottolineare il fatto che gli somigliasse davvero tanto.

Ai follower non passa inosservato un dettaglio

Proprio Antonino, intanto, nei giorni scorsi ha avuto una crisi, ovvero ha confidato ad Oriana di sentire tanto la mancanza della figlia. Belen, nel frattempo sembra che non abbia affatto preso bene la partecipazione del suo ex al Gf vip.