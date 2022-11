Ballando, il pubblico contro Rossella, la puntata è ricca di scintille e liti

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli continua ad essere al centro dell’attenzione e delle polemiche a Ballando con le stelle. Tensione nel corso dell’ultima puntata.

A Ballando con le stelle, la tensione sembra essere ormai alle stelle. Ancora una volta, nel corso della puntata di ieri sabato 26 novembre, le due giurate di Milly Carlucci se ne sono dette di tutti i colori. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Ballando, tensione alle stelle in puntata

Molte critiche sono sorte anche per il tesoretto extra che viene assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra, che come tutti sappiamo, commentando a bordo campo quanto avviene in puntata ed anche le performarce. Il punteggio della serata di ieri ammontava a 57 punti, risultato ottenuto dai due ballerini per una notte, ovvero Marcell Jacobs e Bruno Vespa. Questo tesoretto sarebbe stato spezzato ed a quel punto la conduttrice ha deciso di dare un punto in più a Rossella. Matano ha invece preferito premiare Ema Stokholma e Angelo Madonia e poi ancora il tribuno del popolo ha voluto consegnare la sua parte a Samuel Peron e Iva Zanicchi.

La rivolta dei telespettatori

“Deve restare fino alla fine”, ha dichiarato la Signora Rossella. Per chi non lo avesse capito, pare che la signora Rossella avesse fatto riferimento alle critiche di Selvaggia Lucarelli. Stando a quanto dichiarato dalla giornalista, Iva Zanicchi non sarebbe dovuta arrivare in semifinale e poi si sarebbe scagliata ancora una volta contro di lei, definendo il suo atteggiamento squallido, per via delle barzellette “sporche e ricche di doppi sensi” raccontate in puntata. Anche alcuni telespettatori hanno trovato irrispettoso e ingiusto nei confronti di altri concorrenti, salvare Iva. Altri telespettatori avrebbero anche chiesto alla conduttrice di eliminare questo bonus perchè non sarebbe di nessuna aiuto.

Il gesto di Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli

Insomma, una discussione dopo l’altra in puntata, ma con sempre al centro lei, la giornalista Selvaggia Lucarelli. Carolyn Smith, durante la diretta avrebbe anche pubblicato una foto su Twitter. Si trattava di uno scatto che la ritraeva insieme a Fabio Canino che è stato assente perchè positivo al Covid. Nella foto si vedono anche gli altri due giudici ovvero Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Tutti tranne Selvaggia Lucarelli insomma, anche per via del loro rapporto che ormai sembra essere piuttosto compromesso.