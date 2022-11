Ballando tensione alle stelle, Selvaggia Lucarelli una furia contro Ivan Zazzaroni

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli contro tutti, nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri sabato 26 novembre 2022. Ma cosa è accaduto?

Selvaggia Lucarelli è stata ancora una volta al centro della polemica, dopo quanto accaduto in puntata nella giornata di ieri. Sabato 26 novembre 2022 è andata in onda l’ennesima puntata di Ballando con le stelle, che è iniziata però con due ore circa di ritardo, per via della partita dei Mondiali di calcio in Qatar. La puntata è iniziata con il piede sbagliato, o meglio si è subito notata una certa tensione tra i giurati. E’ stata Selvaggia che ha tenuto un atteggiamento piuttosto polemico nei confronti di diversi colleghi ed anche di alcuni concorrenti.

Ballando con le stelle, tensione nella puntata di ieri

Selvaggia Lucarelli nel corso della puntata di ieri di Ballando con le stelle è stata parecchio polemica innanzitutto con alcuni concorrenti, ma anche nei confronti di alcuni giudici. Pare che la situazione sia precipitata nel momento in cui la giornalista nel sentire alcuni commenti dei colleghi sull’esibizione di Ema Stockhola ed Angelo Madonia si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto acceso, sottolineando ai colleghi quanto fossero imparziali.

Selvaggia Lucarelli più polemica che mai si scaglia contro i colleghi

“Voi non siete obbiettivi, votate a simpatia. Si, voi votate a simpatia”, queste le parole di Selvaggia che hanno letteralmente fatto sobbalzare i suoi colleghi, tra cui Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Il primo a scagliarsi contro la giornalista è stato Ivan Zazzaroni, che ha lanciato una frecciatina alla sua collega, nel momento in cui ha commentato l’esibizione di Rosanna Banfi e Simone Casula.

La frecciatina di Mariotto

“Volevo fare una premessa, visto che voto per simpatia io non ho contatti con nessun concorrente durante la settimana mai, al massimo un saluto alle 7 di sera. Non conoscevo nessuno prima ma al di là di questo l’unica che conoscevo era la Zanicchi ma la simpatia la tengo per altre cose“. La Lucarelli non ha potuto rimanere in silenzio ed avrebbe replicato dicendo che a suo modo di vedere, loro votano a simpatia.