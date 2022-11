Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli è guerra aperta, la foto che posta Carolyn non lascia più dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, il dettaglio sulle tensioni a Ballando con le stelle che non passa inosservato.

Ormai tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli è guerra. In realtà, le due giurate di Ballando con le stelle è da un pò di tempo che si punzecchiano e che dimostrano di non sopportarsi a vicenda. La tensione è visibile non soltanto in puntata, ma anche sui social, dove sia l’una che l’altra non le mandano proprio a dire. Nei giorni scorsi le due non sono per niente risparmiate delle frecciatine. Adesso però, è spuntato un dettaglio che di fatto ci racconta l’origine delle tensioni che si stanno vivendo in questi giorni a Ballando.

Ballando con le stelle, tensioni tra i vari giudici

Poca sintonia tra i giudici di Ballando con le stelle e questo è ormai palese a tutti. Nella serata di ieri è praticamente accaduto di tutto in puntata, con diverse tensioni tra i vari giudici del programma ed anche tra alcuni giurati e determinati concorrenti, una tra tutti Iva Zanicchi. Nei giorni scorsi abbiano avuto modo di capire come tra i giudici non ci sia più un grande feeling e lo hanno dimostrato Guillermo Mariotto ed anche Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Mariotto contro Selvaggia Lucarelli

Ieri sera, addirittura Guillermo Mariotto sarebbe arrivato al punto di definire Selvaggia “Una scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti”. Parole molto pesanti quelle di Mariotto che però è apparso davvero esasperato dalle critiche e offese della Lucarelli. Ed ancora, non sono passate inosservate le frecciatine tra le due giurate che ormai stanno dimostrando, settimana dopo settimana di non sopportarsi più a vicenda.Se Carolyn Smith vuole veri giudici di ballo se ne vada da Ballando.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, il motivo della lite

“Mi soffre, vorrebbe la luce tutta per sé”, queste le parole di Selvaggia dichiarate nel corso di un’intervista recente a Davide Maggio. Ieri sera è apparso ben chiaro che nonostante le due donne siano sedute vicine a Ballando, siano molto distanti. Durante la puntata, la Smith ha pubblicato una foto che la ritraeva insieme a tutti i i giurati e colleghi, tranne lei, Selvaggia. Ma come l’avrà presa quest’ultima?