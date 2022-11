Selvaggia Lucarelli umilia Carolyn Smith “Andasse a fare lo Zecchino d’Oro”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli contro Carolyn Smith, l’ennesimo affondo “E’ stata imbarazzante”.

Selvaggia Lucarelli in quest’ultimo periodo è tornata ad essere al centro delle polemiche. Da qualche settimana, la giornalista si sta scontrando con la sua collega di Ballando con le stelle, ovvero Carolyn Smith. Selvaggia nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni a DavideMaggio.it, ha parlato di tanti argomenti e soprattutto del rapporto con la presidentessa della giuria del programma di Milly Carlucci. Ma cosa ha rivelato?

Selvaggia Lucarelli a DavideMaggio.it, l’intervista su Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni a DavideMaggio.it, ha parlato di tanti argomenti a cominciare dal grave lutto che l’ha colpita proprio qualche giorno fa. Lo scorso sabato mattina, infatti, è venuta a mancare la mamma di Selvaggia. Poi, la giornalista ha anche parlato del suo rapporto piuttosto turbolento con Carolyn Smith. A tal riguardo, il redattore del sito tv ha sottolineato il fatto che la Smith nel corso di una intervista abbia detto di non amare discutere, soprattutto in puntata a Ballando con le stelle, che è un programma piuttosto popolare seguito da famiglie ed anche da bambini.

La giornalista sul rapporto con Carolyn Smith

“Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare le negatività”, ha detto la Smith. Puntuale è arrivata la replica da parte della Lucarelli, la quale ci ha tenuto a precisare che a Ballando in realtà non c’è alcun clima teso. Poi ha lanciato la frecciata velenosa.“Oddio, addirittura la negatività per due palette! Tra l’altro Ballando dura 4 ore e mezzo, non mi sembra che si respiri un clima mediamente rissoso, si ride molto. Se vuole può andare a fare lo Zecchino d’oro, così non rischia che qualcuno turbi la sua nota positività….”. Queste le parole della Lucarelli, la quale si è detta parecchio perplessa per il fatto che la collega non sia intervenuta quando Iva Zanicchi le ha dato della “tr*a”.

La Lucarelli contro la presidente della giuria

“Non ricordo la sua indignazione per il ‘Tria’ della Zanicchi, anzi, lei è stata l’unica della giuria che l’ha anche giustificata dicendo che in Veneto è un intercalare…E’ stato imbarazzante…”. Queste le parole di Selvaggia, la quale poi ha aggiunto “Ha sempre questo livore mascherato nei miei confronti come se fossi io la fonte di ogni conflitto…”.