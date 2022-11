Ballando, Mariotto umilia la Lucarelli, le parole che usa sono durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli, dopo che quest’ultima si è scagliata contro Iva Zanicchi.

E’ accaduto di tutto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci andato in onda nella serata di ieri sabato 26 novembre 2022. La situazione sarebbe degenerata nel momento in cui Selvaggia rivolgendosi a Iva Zanicchi ha detto di trovare squallide alcune uscite. La giornalista pare che si riferisse ad alcune barzellette che sono state raccontate dalla cantante nel corso delle varie puntate. Le parole della giornalista hanno però fatto infuriare Mariotto che si è scagliato contro di lei. Ma cosa ha riferito Mariotto?

Ballando con le stelle, tensioni alle stelle in puntata

Nel corso della puntata di ieri di Ballando con le stelle è accaduto di tutto. Pare che la situazione sia degenerata nel momento in cui Selvaggia Lucarelli ha detto ad Iva di aver trovato davvero squallide alcune sue uscite in queste settimane. La giornalista pare che si riferisse al fatto che Iva in queste settimane si è lasciata andare al racconto di alcune barzellette piuttosto spinte. Le sue parole hanno fatto infuriare Mariotto che è intervenuto e si è scagliato contro di lei. Il collega ha accusato Selvaggia di avercela con tutti perchè è stato eliminato la scorsa settimana il suo compagno Lorenzo Biagiarelli.

Guillermo Mariotto si scaglia contro Selvaggia Lucarelli

Le parole di Mariotto però sono state davvero molto pesanti e addirittura Lorenzo avrebbe dato alla Lucarelli della “scimmia che lancia escrementi”.Sono stufo di questa aggressione a tutti i costi! Chiedo scusa ad Iva per le parole che sono volate da parte della giuria questa sera!”. Queste le parole di Guillermo che è apparso davvero piuttosto infuriato. La stessa conduttrice pare che sia rimasta senza parole. A quel punto, il giudice di Ballando avrebbe ancora aggiunto “Sono stufo! Mi dispiace! Dovevo dirtelo e te l’ho detto!”, queste le parole di Guillermo Mariotto, rivolgendosi a Selvaggia. La stessa dopo qualche minuto è stata attaccata duramente anche da Alberto Matano, che ha difeso la cantante.

Duro botta e risposta tra Selvaggia e Iva Zanicchi

La stessa Iva, non è rimasta in silenzio ma avrebbe risposto a Selvaggia. “Cara signora Lucarelli, le do del lei: sappia che ieri, 25 novembre, ho passato la giornata a piangere perchè è stato l’anniversario della morte della persona alla quale tenevo di più nella vita“. Poi Iva ha aggiunto ancora “Non posso venire qui a rompere le pa**e ai telespettatori con i miei problemi! Siamo in uno show del sabato sera, voglio far ridere”. Insomma, un botta e risposta piuttosto duro tra Selvaggia e la cantante, ma anche tra Selvaggia ed i suoi colleghi.