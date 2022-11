Chanel Totti posta una foto con il papà e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti ha deciso di fare una dolcissima dedica al suo papà Francesco e lo ha fatto sui social.

Sono lontani i tempi in cui si diceva che i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo il terremoto che ha colpito la loro famiglia, si fossero messi dalla parte della madre e contro il padre. Così era sembrato almeno inizialmente, quando soprattutto Chanel aveva pubblicato dei post e video che avevano fatto pensare che non ci fossero più dei grandi rapporti tra papà e figlia. Adesso però è tempo di ricredersi, visto che Chanel ha pubblicato un post, attraverso il quale ha manifestato tutto l’amore che prova per il suo papà. Ma di che post si tratta?

Chanel Totti e l’amore per il suo papà Francesco

Chanel Totti, la figlia di Francesco nelle scorse ore ha pubblicato un post che di certo non è passato inosservato. La figlia del noto calciatore ha voluto così dimostrare tutto l’amore che prova per il suo papà e lo ha fatto pubblicamente, pubblicando una story su Instagram. Nello specifico si tratta di una foto che non è proprio recentissima e che risale a qualche anno fa.

La foto di Chanel testa e testa con il suo papà, la dolce dedica

Papà e figlia in questa foto sono testa a testa, entrambi indossano la maglia giallorossa della Roma e sono sul campo da calcio, dove Francesco ha trascorsi gran parte della sua vita. Nella foto Chanel ha aggiunto un cuoricino rosso proprio per sottolineare ancora l’amore per il suo papà. Chi segue Chanel sa bene che questa non è la prima dimostrazione della stessa nei confronti del padre, visto che in altre occasioni aveva già pubblicato dei post molto dolci e affettuosi.

Intanto Francesco e Noemi impegnati in una vacanza da sogno

Intanto Francesco Totti si trova in questo momento in vacanza insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Dopo l’ufficializzazione della loro storia d’amore, i due non si nascondono più e si mostrano spesso insieme, molto vicini ed innamorati. Nei giorni scorsi sono apparsi insieme sul red carpet dei GLobe Soccer Awards, manifestazione alla quale Francesco è stato inviato come rappresentante del calcio italiano nel mondo. Ovviamente per l’occasione, Totti ha deciso di portare con se la sua nuova fiamma.