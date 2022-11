Verissimo, la Toffanin lancia una frecciatina al veleno alla Prati: “Bisognerebbe insegnarglielo”

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Bellavia è stato ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. La conduttrice ancora una volta ha lanciato una frecciatina alla Diva.

Nella giornata di ieri Marco Bellavia, il famoso ex conduttore ed ex gieffino, è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Anche nel corso dell’intervista rilasciata da Marco, la conduttrice di Canale 5 ha deciso di lanciare una frecciatina a Pamela Prati, cosa che aveva già fatto nelle scorse settimane. Ma cosa è accaduto nello studio di Verissimo? Cosa ha detto Silvia Toffanin e come ha reagito Marco Bellavia?

Marco Bellavia ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin

Marco Bellavia nella giornata di ieri è stato ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. Quest’ultima, ha colto la palla al balzo per scagliarsi contro Pamela Prati. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha fatto intendere di aver iniziato da poche settimane una relazione con la Prati, storia alla quale la Toffanin sembra non credere. La scorsa settimana, durante l’intervista a Orietta Berti, Silvia aveva palesemente fatto capire di non credere alla storia tra la Prati e Marco Bellavia.

Marco conferma la relazione con Pamela Prati, Silvia non ci crede e lo punzecchia

Nello studio di Verissimo, la conduttrice avrebbe così chiesto al suo ospite “Sei fidanzato?”. A quel punto Marco non ha potuto non parlare della Prati, confermando questa relazione. “Sai che il mio cuore è occupato, per Pamela, tra l’altro oggi è il suo compleanno”. Queste le parole di Marco, riferendosi a qualche giorno fa, quando la puntata è stata registrata e che è coinciso con il compleanno della Prati. Poi Bellavia avrebbe aggiunto “Lei ha avuto il Covid, difficile vedersi, è una storia work in progress”.

La stoccata della Toffanin alla Prati

Silvia però, avrebbe colto l’occasione per lanciare l’ennesima stoccata alla Prati. “Questo è un amore verissimo?”, avrebbe chiesto Silvia a Marco il quale ha risposto “Anche se fai quella faccia, con l’occhiolino, si è verissimo”. Silvia però, non è di certo rimasta in silenzio ed avrebbe aggiunto “Mi piace perchè tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei“. Ennesima stoccata nei confronti della “Diva”.