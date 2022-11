Mara Venier posta delle foto e il web si scatena con i like, botta e risposta con il marito che non è con lei

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier felice insieme al nipotino Iaio. La conduttrice è volata a New York, senza il suo amato Nicola che però le ha fatto una dolcissima dedica sui social.

Mara Venier, la conduttrice più amata di tutti i tempi e regina indiscussa della domenica pomeriggio attualmente si trova a New York dove sembra che stia trascorrendo dei giorni davvero bellissimi. In realtà la vacanza sta per terminare, ma Mara ha voluto condividere alcuni momenti felici e spensierati su Instagram, dove la conduttrice è sempre particolarmente attiva. Ma cosa ha condiviso nello specifico la conduttrice?

Mara Venier in vacanza “forzata” da Domenica in vola a New York

Mara Venier ha trascorso dei giorni davvero felici e spensierati a New York che la stessa ha ovviamente documentato sul suo profilo social, pubblicando foto molto suggestive e video molto divertenti. La conduttrice è andata in vacanza, visto che attualmente non dovrà recarsi in studio a Domenica in, programma che si trova in pausa per via dei Mondiali di calcio. Approfittando di questi giorni a disposizione, Mara ha preferito occuparli nel migliore dei modi, volando in America insieme a poche persone a lei molto care. Tra queste qualche amica, il figlio Paolo Capponi, la nuora Valentina ed il nipotino Claudio. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista principale delle foto e video di Mara pubblicate in questi giorni.

La conduttrice felice insieme al suo nipotino

Proprio nelle scorse ore, la conduttrice ha postato uno scatto che la ritrae insieme al suo nipotino, l’uno al fianco dell’altro. Ma Mara ha pubblicato poi altri video che riprendono la Statua della Libertà, passeggiate e poi una dolcissima immagine del piccolino che regala alla sua amata nonna un fiorellino.“Giornata indimenticabile…quando sono con Iaio sono felice!”, ha scritto la conduttrice sotto ad una foto che ritrae Mara e il nipotino sorridenti e tanto felici.Il compagno Nicola Carraro invece, è rimasto a Santo Domingo in compagnia della figlia Gaia. Ad ogni modo, lo stesso ha voluto fare una dedica davvero speciale.

La dedica speciale di Nicola Carraro per la moglie

Nicola avrebbe dedicato alla moglie un post che la ritrae proprio a New York, dove ha scritto “Eccola la mia numero 1″. Mara d’altro canto avrebbe commentato la foto, facendo a sua volta una bellissima dedica al marito. “Senza di te non è New York. Miss u”, avrebbe scritto ancora Mara Venier.