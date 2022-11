Maurizio Costanzo senza freni su Iva Zanicchi: “Cosa ha fatto a Ballando”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo ha parlato di Iva Zanicchi e del suo percorso a Ballando con le stelle, facendole tanti complimenti.

Iva Zanicchi, come ben sappiamo è una concorrente di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ebbene, la sua partecipazione al programma di Rai è stata sotto l’occhio del ciclone, soprattutto per quanto accaduto proprio nel corso della prima puntata con Selvaggia Lucarelli. Il suo cammino all’interno del programma è stato davvero entusiasmante, ma al tempo stesso ricco di ostacoli. Di questo ne ha parlato lo stesso Maurizio Costanzo, il giornalista che è intervenuto in questi giorni sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Ma cosa ha riferito?

Iva Zanicchi elogiata da Maurizio Costanzo, ma cosa ha riferito?

Maurizio Costanzo in questi giorni è intervenuto sul settimanale Chi, gestito da Alfonso Signorini ed ha parlato di Iva Zanicchi. Il popolare giornalista ha voluto esprimere il suo pensiero su Iva ed il suo percorso a Ballando con le stelle. “A Ballando con le stelle Iva Zanicchi fa fatto furore. Non tanto come ballerina, ma come comica con le sue barzellette molto osè. E adesso ha appena dichiarato che si può parlare di sesso a qualsiasi età”. Queste le parole dichiarate da Maurizio Costanzo sul percorso di Iva Zanicchi all’interno del programma di Milly Carlucci.

Le parole del giornalista sull’Aquila di Ligonchio

Il marito di Maria De Filippi è intervenuto per rispondere ad un lettore che aveva espresso il suo punto di vista sulla cantante, chiedendo anche quello del giornalista. “Il suo lato goliardico è stato una sorpresa solo per il pubblico”. Questo quanto scritto da un lettore di Chi che ha immediatamente trovato la risposta di Costanzo.

Un lettore chiede il parere del marito di Maria De Filippi su Iva

“Conosco Iva da una trentina di anni e parlava di sesso già trent’anni fa”, ha subito risposto Maurizio Costanzo il quale ha ancora aggiunto che Iva è stata sempre così e che proprio questo suo modo di essere ha fatto si che diventasse ciò che è oggi. Insomma, tanti complimenti per Iva da parte di Maurizio.