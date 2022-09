Mara Venier, il marito Nicola Carraro svela: “Io e Mara abbiamo fatto un patto”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, importante rivelazione da parte del marito Nicola Carraro sul rapporto con la moglie.

Mara Venier è pronta a tornare in tv con il suo programma domenicale, ovvero Domenica in. Ebbene, in attesa del suo ritorno in televisione, il marito della nota conduttrice ovvero Nicola Carraro ha rilasciato un’intervista molto interessante per Novella 2000. Pare che ad un certo punto, il marito della nota conduttrice abbia svelato un retroscena sul rapporto con Mara. Ma cosa ha dichiarato?

Mara Venier pronta a tornare con Domenica In, il marito rilascia un’intervista interessante

Mara Venier tra pochi giorni tornerà in tv con il suo programma domenicale, ovvero Domenica In. Nel frattempo, il marito Nicola Carraro ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante per il magazine Novella 2000. Ad un certo punto il giornalista pare gli abbia chiesto se è vero che ogni tanto va in vacanza senza Mara, in compagnia di alcuni sui amici. E’ stato a quel punto che il noto Nicola Carraro ha fatto sapere che con la moglie ha fatto una specie di patto.

La rivelazione di Nicola Carraro sul rapporto con la moglie

“Lo faccio spesso, ma è un patto che abbiamo fatto quando ci siamo sposati…”. Queste le sue parole. Nicola ha infatti detto sin da subito alla moglie che almeno due mesi d’inverno li avrebbe trascorsi al mare. “Le ho detto che io un paio di mesi l’anno mi sarei goduto il sole, il mare ed il golf…”. Queste ancora le parole di Carraro, il quale si è anche espresso sul “pensionamento” della moglie. Nicola, con la sua solita schiettezza avrebbe confessato di non essere pronto a vedere la moglie in pensione ma ha aggiunto che gli piacerebbe che lavorasse meno.

Nicola si esprime sul pensionamento della moglie

“No, per carità, non sono pronto ad averla in casa a pulire tutto il giorno…Io vorrei che lavorare meno, perché Domenica In è un impegno di quaranta settimane l’anno…”. Questa la confessione di Nicola il quale spera di convincere Mara a fare un po’ meno, ma di non essere sicuro di riuscire a convincerla. “Ama così tanto il suo lavoro a Domenica In che ormai credo di aver sposato Domenica In…”. Nessuna crisi tra i due come si era vociferato un po’ di tempo fa, Nicola e Mara sono sempre più innamorati e felici.