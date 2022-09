Alberto Matano senza freni su Eleonora Daniele: “Io so cosa fa quando le telecamere si spengono”

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele è stata ospite a La vita in diretta da Alberto Matano. Con l’occasione la conduttrice ha dato qualche anticipazioni sulla nuova stagione.

Eleonora Daniele l’abbiamo conosciuta tutti tanti anni fa, quando ha preso parte al Grande fratello. Da quel momento Eleonora ha fatto tanta strada ed oggi, ma da diversi anni ormai, è una nota conduttrice di casa Rai. E’ al timone di un programma intitolato Storie italiane che va in onda su Rai 1 tutti i giorni ed è anche molto seguito e amato dai telespettatori italiani. La nuova stagione prenderà il via il prossimo lunedì 12 settembre. In attesa del suo ritorno in tv, però, Eleonora è stata ospite nel salotto di Alberto Matano, a La vita in diretta. Ma cosa ha rivelato?

Eleonora Daniele, in attesa del ritorno a Storie Italiane ospite nel salotto di Matano

Eleonora Daniele è in trepida attesa per il suo grande ritorno a Storie Italiane, il programma di Rai 1 che la vede al timone ormai da diversi anni. Ebbene, il programma inizierà il prossimo 12 settembre e nell’attesa la conduttrice è stata ospite nel salotto di Alberto Matano a La vita in diretta. L’ex volto del Tg 1, sul finire della puntata avrebbe riservato alla conduttrice, nonché sua ospite delle belle parole. “Segui le storie anche quando le telecamere si spengono e questa è una cosa molto bella, io ne so qualcosa”. Queste le parole di Matano che ha voluto fare dei complimenti alla sua collega, che inevitabilmente non ha potuto far altro che ringraziare Alberto.

Le anticipazioni di Eleonora a La vita in diretta

Eleonora, in occasione della sua ospitata nel salotto de La vita in diretta, ha approfittato per dare delle anticipazioni sulla nuova stagione del programma, dicendo che il format sarà sempre lo stesso delle altre edizioni. Del resto il programma ha da sempre avuto un grandissimo successo e sarebbe stato un azzardo, per gli autori, cambiarlo. “Raccontiamo come sempre le nostre storie con grande passione e dedizione, seguendole senza abbandonarle mai”. Queste ancora le parole aggiunte dalla Daniele che ha così dato delle anticipazioni ai suoi telespettatori su quella che sarà la nuova edizione del programma.

La conduttrice sempre dalla parte dei suoi telespettatori

La conduttrice, del resto, ha da sempre ringraziato i suoi telespettatori che le hanno regalato tanto affetto in questi anni. A tal riguardo Eleonora ha sottolineato di aver fatto e di voler continuare a fare di tutto per poter aiutare i telespettatori che scrivono alla produzione o chiamano per ricevere un aiuto o condividere la propria testimonianza. “Saremo veramente al vostro servizio” ha concluso Eleonora.