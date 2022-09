Elodie lascia tutti senza parole: Ho preso un ragazzino che faceva il bullo e l’ho sbattuto al muro”

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie Di Patrizi in questi giorni è stata protagonista al Festival del Cinema di Venezia. Nel corso di un’intervista ha raccontato di aver salvato una coppia di anziani da un gruppo di bulli.

Elodie ha calcato il red carpet del Festival del cinema di Venezia in questi giorni. Ad ogni modo, la cantante è stata al centro del gossip in queste settimane per via della sua relazione con Andrea Iannone, che in qualche modo ha lei stessa confermato. La cantante, che abbiamo imparato a conoscere all’interno del programma Amici di Maria De Filippi, recentemente è stata protagonista di un gesto che va davvero tanto colpito. Ma cosa ha fatto Elodie?

Elodie salva due anziani dalle grinfie dei bulli per le vie di Milano, il suo racconto

L’ex allieva delle scuola di Amici di Maria De Filippi in quest’ultimo periodo è stata protagonista di un gesto che di certo non è passato inosservato. Elodie Di Patrizi, infatti è andata in soccorso ad una coppia di anziani a Milano, vittime di alcuni bulli. A parlarne è stata proprio lei nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Vanity Fair. “Sono bulla coi bulli. A Milano, poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza. Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: “Ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni?” Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio”. Elodie ha così raccontato che cosa è accaduto ed ha spiegato cosa l’ha spinta poi a correre in soccorso a quella coppia di anziani. Insomma, la cantante che si è sempre posta dalla parte dei più deboli, ha spiegato di essere intervenuta perché non ha ritenuto affatto giusto che questi ragazzini potessero prendersela con due anziani, che potevano essere i loro nonni.

La cantante conferma la relazione con Andrea Iannone

Come già anticipato, intanto procede la sua love story con il pilota di MotoGp Andrea Iannone. Sempre nel corso dell’intervista che la cantante ha rilasciato a Vanity Fair avrebbe confessato di essere “fidanzata” con Andrea, anche se ovviamente ha voluto sottolineare il fatto di essere ancora nella fase inziale e di non avere alcuna aspettativa.

Elodie debutta al cinema con il film Ti mangio il cuore

La 32enne nelle scorse ore è apparsa bella come sempre sul red carpet, in occasione del Festival del Cinema di Venezia. In realtà Elodie ha anche debuttato al cinema, avendo preso parte al film Ti mangio il cuore, di Pippo Mezzapesa che l’ha voluta fortemente nella sua pellicola.