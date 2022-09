Alessandro Basciano dopo la proposta di matrimonio a Sophie viene massacrato sui social e lui replica

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dopo la proposta di matrimonio arrivata sul red carpet a Venezia sono finiti nella bufera. Piovono critiche, arriva la risposta di Basciano.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono finiti in queste ore al centro di una vera e propria bufera. Il motivo? Nelle scorse ore i due sono stati protagonisti al Festival del cinema di Venezia e inaspettatamente, l’ex gieffino ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, il tutto proprio sul red carpet. Ad ogni modo, proprio per questo gesto così tanto eclatante, Alessandro in primis, ma la coppia in generale è finita al centro della polemica. Ecco le sue parole.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni presto marito e moglie

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni presto convoleranno a nozze. Ebbene, nelle scorse ore la coppia ha preso parte al Festival del cinema di Venezia, sfilando sul tanto ambito red carpet. Ad un certo punto, sotto gli occhi di centinaia di fotografi, Alessandro si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata, mostrandole un anello e chiedendole di sposarlo. Sophie, incredula e felice ha risposto ovviamente di si e tutto si è concluso con un bellissimo bacio.

Sul red carpet a Venezia, l’ex gieffino si inginocchia e chiede a Sophie di sposarlo

Un gesto molto romantico che però è stato ampiamente criticato, perché considerato troppo scenico. Qualcuno ha accusato Basciano di essere alla ricerca di visibilità e di esserci ovviamente riuscito. La foto di Basciano inginocchiato davanti a Sophie ha fatto il giro del web nel giro di pochissimi minuti. In poco tempo il nome di Basciano e di Sophie sono entrati nei trending topic di Twitter e l’hashtag #BasciagonixVenezia79 è andato sulle prime posizioni nelle tendenze. Insomma, nonostante in tanti credano effettivamente a questa storia d’amore, in molti hanno pensato che si sia trattato di un’operazione di marketing.

Piovono critiche, Alessandro risponde alle accuse di un cronista

Nello specifico a lanciare delle accuse alla coppia è stato GQ Uk Jack King, il quale dopo aver visto questa scena ha commentato su Twitter utilizzando parole molto dure. “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta alla sua fidanzata sul red carpet di The Son, un film particolarmente triste che parla di depressione clinica”. Queste le parole del giornalista che ha fatto intendere come i due fossero davvero fuori luogo. Nella mattinata di oggi, però, Alessandro ha voluto rispondere a tutte le critiche e lo ha fatto su Twitter. “La proposta non è legata al film caro Jack”.