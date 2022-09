La vita in diretta, Salvo Sottile fa un gesto per Alberto Matano che nessuno si aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano sarà il primo ospite della puntata de I fatti vostri che inizierà lunedì 12 settembre. Simpatico siparietto tra il conduttore e Salvo Sottile ospite a La vita in diretta.

Torna il programma di Rai 2 del mezzogiorno, ovvero quello intitolato I fatti vostri condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Il programma inizierà il prossimo lunedì 12 settembre e c’è grande attesa per questa nuova edizione che sta per iniziare. Proprio il noto conduttore, ovvero Salvo Sottile in questi giorni è stato ospite a La vita in diretta, da Alberto Matano.

La vita in diretta, Salvo Sottile ospite nel salotto di Alberto Matano

Per l’occasione il conduttore ha parlato di questa edizione del programma, dando anche qualche anticipazione molto interessante.” Abbiamo qui l’ospite della prima puntata de I Fatti Vostri, Alberto Matano, che verrà a prendere un caffè con noi!”. Queste le parole di Salvo Sottile che ovviamente ha scherzato con Alberto Matano il quale ha risposto dicendo “Un caffè amaro”. A quel punto Salvo avrebbe detto “Si, amaro”. Simpatico siparietto quindi tra i due conduttori, che molto probabilmente sono anche amici.

Simpatico siparietto tra Salvo e Alberto, poi Sottile fa un regalo a Matano

Ad un certo punto, Alberto Matano parlando con Sottile avrebbe detto “Squadra che vince non si cambia”. Subito dopo, proprio il conduttore de I fatti vostri, avrebbe fatto a Matano anche una gradita sorpresa e soprattutto inaspettata. “Voglio farti un dono che sia un portafortuna sia per me che per te per la nuova stagione televisiva”. Queste le parole dichiarate da Salvo che nel contempo ha uscito dalla tasca il noto porcellino mascotte del gioco telefonico durante la sua trasmissione. Alberto avrebbe detto di amare tanto questo animaletto ed ha espresso il desiderio di poterlo rompere, in diretta.

Le anticipazioni di Salvo sulla nuova edizione de I fatti vostri

“C’è la A”, ha detto Matano, prendendo poi il porcellino e facendo riferimento all’iniziale del suo nome che pare fosse impressa sull’oggetto. Matano a quel punto avrebbe detto “Lunedì giocheremo?”, rivolgendosi a Salvo che ha risposto di si. “Questo però non lo rompo”, avrebbe detto ancora Alberto e poi Salvo avrebbe risposto “Ovvio che non devi romperlo questo, te lo manda Michele Guardì“. Anticipazioni da parte di Salvo Sottile sulla nuova edizione de I fatti vostri, dicendo che a partire da quest’anno si occuperà di fatti e di storie, ma anche di intrattenimento.